Widerlicher Gestank! Unbekannter besudelt Auto mit übel riechender Flüssigkeit - Gründe rätselhaft

Grainau - Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen ermittelt derzeit in einer sehr speziellen Form der Sachbeschädigung. In das Fahrzeug einer 48-jährigen Grainauerin ist am vergangenen Donnerstag laut Polizeisprecher Josef Grasegger eine äußerst übel riechende Flüssigkeit eingebracht worden.