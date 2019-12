Bahnunglück in Grainau: Zugspitzbahn stößt mit DHL-Auto zusammen - Fahrer eingeschlossen

Zu einem Bahnunglück kam es in Grainau. An einem Bahnübergang in Hammersbach ist ein Zug der Bayerischen Zugspitzbahn mit einem DHL-Auto zusammengestoßen.

In Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen kam es zu einem Bahnunglück.

An einem Übergang stieß ein Zug mit einem DHL-Auto zusammen.

Der Fahrer des Paketfahrzeugs erlitt schwere Verletzungen.

Update, 3. Dezember, 14.15 Uhr: Wie die Polizei nun mitteilt, handelt es sich bei dem schwerverletzten Fahrer desDHL-Autos um eine 53-jährigen Paketzusteller aus dem Isartal. Er fuhr mit seinem VW-Transporter durch den Grainauer Ortsteil Hammersbach und übersah an dem unbeschränkten Bahnübergang einen Zug der Bayerischen Zugspitzbahn. Beim Zusammenstoß wurde das DHL-Auto 50 Meter mitgeschleift. Der Paketbote war im Inneren des Fahrzeugs eingeschlossen.

Der 53-Jährige konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr Grainau, die mit vier Fahrzeugen und rund 30 Mann im Einsatz war sowie von den Einsatzkräften des Rettungsdienstes schwer verletzt aus dem Auto gerettet werden. Er wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallklinikum Murnau verbracht.

Zugspitzbahn stößt mit DHL-Auto zusammen: Fahrzeugführer ins Klinikum gebracht

In der Zahnradbahn befanden sich neben dem 39-jährigen Triebfahrzeugführer noch vier Fahrgäste. Alle Fahrgäste blieben unverletzt, der Fahrzeugführer wurde allerdings zur vorsorglichen Behandlung in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen verbracht.

Am DHL-Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Der Schaden am Zug der Zugspitzbahn beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Bahnunglück in Grainau: Vier Fahrgäste und ein Fahrzeugführer in der Zahnradbahn

Update, 3. Dezember, 13.40 Uhr: Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich vier Fahrgäste sowie ein Fahrzeugführer in der Zahnradbahn. Sie blieben unverletzt. Mittlerweile konnte der Zugverkehr zwischen den Zugspitzbahnhöfen Garmisch und Grainau wieder aufgenommen werden.

DHL-Auto stößt in Grainau mit Zugspitzbahn zusammen: Zug war auf dem Weg ins Tal

Update, 3. Dezember, 13.02 Uhr: Wie nun bekannt wurde, stieß der Zug der Zugspitzbahn auf dem Weg ins Tal mit dem DHL-Auto zusammen. Der Unfall passierte gegen 11 Uhr am Vormittag in Grainau. Der Fahrer des Lieferwagens erlitt schwere Verletzungen. Wie die Betreiber der Zugspitzbahn mitteilen, sind die Fahrgäste im Zug unverletzt geblieben.

Bahnunglück in Grainau: Zugverkehr derzeit nicht möglich

Update, 3. Dezember, 12.40 Uhr: Wie die Pressestelle der Bayerischen Zugspitzbahn nun mitteilt, ist die Ursache des Zusammenstoßes zwischen der Zahnradbahn und dem Paketlieferfahrzeug noch unklar. Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen hat die Untersuchungen aufgenommen. Zugverkehr ist zwischen den Zugspitzbahnhöfen Garmisch-Partenkirchen und Grainau derzeit nicht möglich. Auf der Talstrecke ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Bahnunglück in Grainau: Zugspitzbahn stößt mit Lkw zusammen

Erstmeldung vom 3. Dezember, 12.10 Uhr: Grainau - Zu einem Bahnunglück kam es in Grainau. Ein Zug der Bayerischen Zugspitzbahn ist an einem Bahnübergang in Hammersbach mit einem Paketfahrzeug kollidiert. Dabei ist nach ersten Informationen der Lkw-Fahrer schwerstverletzt worden. Er wurde mit einem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Der Lokführer soll einen Schock erlitten haben und wird ärztlich betreut. Auch zwei Fahrgäste sollen in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

