Eibsee: Große Suchaktion nach vermeintlichen Hilferufen

Von: Katharina Bromberger

Mit einer Spezialdrohne suchen Mitglieder der Feuerwehr Partenkirchen den Eibsee ab. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Zu einer großen Suchaktion rückten Einsatzkräfte am Eibsee aus. Denn es waren Hilferufe gemeldet worden. Womöglich war eine Person ins Eis eingebrochen.

Grainau - Irgendjemand ruft am Eibsee um Hilfe. Ein Mann hört es, doch er kann nicht zuordnen, woher sie genau kommen. Sofort setzt er, der gerade am dortigen Hotel unterwegs ist, einen Notruf ab. Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr ging die Mitteilung bei der Rettungsleitstelle Weilheim ein. Die Einsatzkräfte mussten davon ausgehen, dass womöglich eine Person in das Eis eingebrochen war – und in Lebensgefahr schwebte.

Entsprechend wurde die gesamte Rettungsmaschinerie für eine groß angelegte Suchaktion in Gang gesetzt. Die Feuerwehren Grainau, Garmisch und Partenkirchen rückten mit 46 Kräften und 8 Fahrzeugen sowie einer Spezialdrohne der Partenkirchner an, die Wasserwachten aus Grainau, Garmisch, Krün, Uffing und Mittenwald waren mit 45 Helfern und zwei Rettungswagen sowie einem Notarzt vor Ort. Fünf Eisrettungsteams suchten direkt die Eisfläche auf dem See ab. Zudem unterstützte die Polizei die Suche mit einem Hubschrauber und Wärmebildüberwachung, auch aus Reutte kam ein Helikopter. Doch die Kräfte fanden niemanden.

Gegen 22.45 Uhr wurde der Einsatz abgebrochen. Auf und am See gab es keine Hinweise auf das Einbrechen einer Person. Es liegen laut Polizei auch keine Vermisstenmeldungen oder weitere Aussagen vor. Deshalb ist derzeit nicht geplant, die Suche fortzusetzen.