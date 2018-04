Alarm bei der Polizei: Mann taucht am Eibsee mit Schusswaffen auf

Eine Luftdruckwaffe in der Optik eines Sturmgewehrs hatte der Hamburger am Eibsee dabei. (Symbolbild)

Verdächtiger hat dort kampiert

von Tanja Brinkmann schließen

Ein Mann, der in der Braxenbucht am Eibsee mit Schusswaffen hantiert: Diese Meldung ist am Dienstagnachmittag bei der Polizei in Garmisch-Partenkirchen eingegangen.