„Sehr gebeutelt sind vom Ausflugsverkehr“: Grainau erhebt hohe Parkgebühren zur Besucherlenkung

Von: Tanja Brinkmann

Teilen

Wer den Wanderparkplatz Hammersbach nutzt, muss tief in die Tasche greifen. Ein Ticket bis zu zwölf Stunden kostet 13 Euro. Wanderer können dort aber auch für 50 Euro bis zu sieben Tage stehen bleiben. © Thomas Sehr

Die Berge, Seen und anderen Ausflugsziele im Raum Garmisch-Partenkirchen sind einmalig. Kein Wunder, dass Scharen von Ausflüglern in die Region strömen. Die Folge: Parkplätze sind Mangelware und entsprechend teuer. Das bekommen teilweise auch die Einheimischen zu spüren. Ein Überblick.

Grainau – Es sind die Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Der Monate, in denen Auslandsreisen so gut wie unmöglich waren. Der Zeit, in denen insbesondere Naherholer aus dem Raum München und Augsburg in Scharen ins Werdenfelser Land kamen. Vor allem der Eibsee und auch etliche Wanderziele wurden völlig überrannt. In der Folge mussten sich die Gemeinden überlegen, wie sie diesem Ansturm Herr werden. Ein Mittel war es, die Parkgebühren anzuheben.

„Dazu kam, dass wir ein großes Problem mit Alpenüberquerern hatten“, sagt Stephan Märkl (CSU). Noch gut erinnert sich der Grainauer Bürgermeister daran, wie er und Mitarbeiter der Gemeinde festgestellt haben, dass immer mehr Autos mit Fahrradständern mehrere Tage auf einem der Parkplätze im Ortsbereich stehen. Über einschlägige Foren im Internet sind sie schließlich draufgestoßen, dass Grainau dort als Geheimtipp gehandelt wird. Wer die klassische Transalp-Route von Garmisch-Partenkirchen zum Gardasee fahren wollte, dem wurde empfohlen, sein Fahrzeug doch im Zugspitzdorf abzustellen. Dazu kommt, „dass wir eh schon sehr gebeutelt sind vom Ausflugsverkehr“, betont Märkl. Gerade der Zugang zur Höllentalklamm in Hammersbach – „da zahlen wir eine sehr hohe Pacht an den Forst“ – und die Flächen am Eibsee seien extrem frequentiert. Entsprechend fallen die Parkgebühren aus, wenn man diese Hotspots mit dem eigenen Wagen ansteuert (siehe Kasten). Auf diese Weise „hoffen wir, die Leute dazu zu bringen, mit dem Bus oder der Zugspitzbahn anzureisen“, sagt der Bürgermeister.

Ziel ist es, Ausflügler auf ÖPNV hinzuweisen

Darum geht es auch der Bayerischen Zugspitzbahn (BZB). Die hohen Gebühren am Bahnhof Eibsee haben sie zum einen denen des Hotels angepasst, das für vier Stunden acht Euro verlangt. Zum anderen „haben die Preise aber auch eine Lenkungsfunktion, um auf andere Verkehrsmöglichkeiten hinzuweisen“, erklärt Klaus Schanda, Marketing- und Vertriebsleiter der BZB. Bei den anderen Gebühren am Wank- und Kreuzeck-Parkplatz „haben wir uns an den umliegenden Orten orientiert“. Die fünf Euro seien die Erholungssuchenden mittlerweile gewohnt, deshalb weiß er auch von keinen Reaktionen. Ähnlich schaut’s im Rathaus aus: Die Preise am Skistadion akzeptieren die Gäste. Wer sparen will und dafür einen weiteren Anmarsch in Kauf nimmt, kann sein Auto zum Nulltarif am Eisstadion oder an der Hausberg-Talstation abstellen. Nachdem die Bahn im Sommer nicht fährt, erhebt die BZB hier keine Gebühren. Und dort ist es zudem möglich, in die Zahnradbahn zu steigen und zum Eibsee zu fahren.

Augenmerk von Farchant liegt auf den Einheimischen

Kostenlos können auch alle, die in Oberau starten, ihre Fahrzeuge abstellen. „Nach Corona hat sich die Lage wieder entspannt“, sagt Robert Zankel, der geschäftsleitende Beamte der Gemeinde. Während der Pandemie seien im Gemeinderat zwar Überlegungen laut geworden, für die Fläche an der Loisach etwas zu verlangen. Nachdem der Bereich aber nicht asphaltiert und somit schwer zu kennzeichnen ist, wurde das verworfen. Wer ins Gießenbachtal spaziert, nutzt den Parkplatz am Skilift.

Das Augenmerk der Gemeinde Farchant lag auf den Einheimischen. „Die wollen wir nicht über Gebühr belasten“, betont Bürgermeister Christian Hornsteiner (CSU). Deshalb gibt es auf allen Parkplätzen den so genannten Gassigeher-Tarif – 50 Cent für zwei Stunden. „Das kommt gut an.“ Bei der restlichen Preisgestaltung hat sich auch das Loisachdorf an den Nachbarorten orientiert und hört keine Klagen.

Die Parkgebühren

Garmisch-Partenkirchen: Hausberg: frei Garmisch-Partenkirchen: Hausberg: frei Kreuzeckbahnhof: 5 Euro pro Tag Skistadion: 0,50 Euro (30 Minuten) und 5 Euro pro Tag Wankbahnhof: 5 Euro pro Tag Zugspitzbahnhof: 5 Euro pro Tag

Farchant: Lahnewiesgraben: 0,50 Euro (2 Stunden) und 5 Euro (bis 22 Uhr) Kuhflucht: 0,50 Euro (2 Stunden) und 5 Euro (bis 22 Uhr) Schwimmbad (4 Euro Erstattung für Besucher): 0,50 Euro (2 Stunden) und 5 Euro (bis 22 Uhr) Sportzentrum: frei

Grainau: Eibsee: 2,50 Euro (5 bis 9.30 Uhr), 8 Euro (4 Stunden) und 50 Euro (ab 22 Uhr) Hammersbach: 13 Euro (12 Stunden) und 19 Euro (24 Stunden) Neuneralmweg: 2 Stunden frei, 5 Euro (4 Stunden), 8 Euro (6), 13 Euro (12) Schwimmbad (keine Gebühr für Badegäste): frei bis zu 4 Stunden, 9 Euro (12) und 15 Euro (24) Zugspitzstraße: 10 Euro (12 Stunden) und 15 Euro (24 Stunden)

Oberau: Loisach: frei Skilift: frei Trachtenheim: frei