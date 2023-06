Nach Kamikaze-Fahrt auf Bundesstraße: Rentner gibt freiwillig Führerschein ab

Von: Andreas Seiler

Die alarmierte Polizei stoppte die gefährliche Fahrt des Seniors (Symbolbild). © Patrick Seeger/dpa

Diese Fahrt hätte schlimm enden können: Ein 87-Jähriger geriet auf der Bundesstraße 23 bei Grainau mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Die Polizei stoppte den Kamikaze-Kurs. Am Ende gab der Senior freiwillig seinen Führerschein ab.

Für mehrere, teils gemeingefährliche Fahrmanöver war am Sonntagabend (4. Juni) der Verkehrsteilnehmer aus Baden-Württemberg verantwortlich. Der 87-Jährige befuhr gegen 18 Uhr mit seinem Audi A3 die Bundesstraße 23 bei Grainau. Laut Zeugenaussagen geriet der ältere Herr mehrfach so sehr auf die Gegenfahrbahn, dass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen und bremsen mussten. Nach Einschätzung der Polizei war es purer Zufall, dass in einem Kurvenbereich, in dem der Rentner komplett auf die andere Seite fuhr, niemand entgegenkam. Sonst wäre ein Frontalzusammenstoß sehr wahrscheinlich gewesen. Die wilde Fahrt wurde schließlich von alarmierten Polizeikräften beendet. Der Fahrzeugschlüssel des Mannes wurde sichergestellt, seinen Führerschein übergab er den Beamten selbst, nachdem ihm erklärt worden war, wie gefährlich sein Verhalten war. Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen (Telefon 0 88 21/91 70) sucht nun nach weiteren Zeugen sowie möglicherweise Geschädigten.