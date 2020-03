Zwei Sitze weniger: Bürger für Grainau lecken ihre Wunden

Die Bürger für Grainau lecken ihre Wunden. Sie haben zwei Sitze verloren. Die CSU gewann hingegen einen dazu.

Grainau – Christian Andrä redet gar nicht lange um den heißen Brei herum. Das Ergebnis der Bürger für Grainau (BfG) bei den Kommunalwahlen ist „enttäuschend. Da braucht man nichts zu beschönigen“. Eigentlich wollte die Gruppierung einen Sitz im Gemeinderat hinzugewinnen. Doch sie verlor zwei. Bisher verfügte sie über sieben Sitze, künftig sind es nur noch fünf.

Stimmung bei BfG im Keller

Die Kandidaten waren zur Auszählung gekommen. „Die Stimmung war nicht überschwänglich“, erzählt Andrä, der der Fraktion vorsitzt. „Es gab keine Jubelstürme. Das liegt auf der Hand.“ Die BfG wollen sich in den nächsten Tagen zusammensetzen und klären, woran das eher schlechte Abschneiden liegen könnte. „Das muss ein bissl sacken“, sagt Rechtsanwalt Andrä. Den Wiedereinzug auf Seiten der BfG haben nicht geschafft: Wolfgang Utz sowie Josef Niederstätter. Neu ins Gremium gewählt hat der Bürger hingegen Ilkkan Karatas (Angestellter im Öffentlichen Dienst).

CSU sehr zufrieden

Die CSU hatte für sich das Maximalziel sechs plus eins ausgegeben, also sechs Räte plus Bürgermeister. „Dass mehr herausgesprungen ist, damit hatte ich nicht gerechnet“, betont der wiedergewählte Rathauschef Stephan Märkl. Drei neue Gesichter gehören der künftigen CSU-Fraktion an: Korbinian Glatz (Informatikstudent), Ulrike Kraus und Peter Höck (Spenglermeister).

PWG kann Sitze halten

Die Parteilose Wählergemeinschaft (PWG) konnte ihre bisherigen drei Sitze halten. Das war nicht selbstverständlich. Die Zukunft der traditionsreichen Gruppe stand auf der Kippe. Anfang Januar war unklar, ob die PWG eine Liste zusammenbekommt. Schließlich fand sich doch noch eine vierköpfige Mannschaft. Davon ziehen Alena Stühler (Apothekeninhaberin), Christoph Elsner (IT-Abteilungsleiter) sowie Andreas Augscheller (Versicherungskaufmann) in das Kommunalparlament ein. Letzterer sitzt bisher noch für die CSU im Rat. Stühler zeigte sich zufrieden. Das Ergebnis sei „auf jeden Fall erfreulich. Unser Ziel war, die drei Sitze zu erhalten. Das haben wir erreicht.“ Die PWG will sich die nächsten Tage zusammensetzen. Bei dem Treffen soll es dann zum Beispiel um den Fraktionsvorsitz gehen. Neu im Gemeinderat vertreten ist die FDP in Person von Bürgermeisterkandidat Dr. Joachim Greuel.

Zahl der Briefwähler gesunken

Die Wahlbeteiligung lag in Grainau bei 60,78 Prozent (2014: 65,87 Prozent). Erstaunlich: Die Zahl der Briefwähler ging im Vergleich zu 2014 um 150 zurück. Weder Wahlleiter Hans Ammer noch Rathauschef Märkl können sich das Phänomen erklären.

