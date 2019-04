Landtag beschließt 2,5 Millionen für Jungbauernschule: Jetzt wird geplant

Das Seminarhaus Grainau bekommt für einen Umbau eine Finanzspritze vom Freistaat. Das hat Schulleiter Reiner Schmelz jetzt vor:

Grainau – 2,5 Millionen Euro. Diese vom Landtag angekündigte Fördersumme macht Reiner Schmelz ebenso glücklich wie nachdenklich. Das Geld wird dafür sorgen, dass sein Seminarhaus, den meisten als Jungbauernschule in Grainau bekannt, zukunftsfähig bleibt. Der Betrag wird in eine fünf Millionen Euro teure Erweiterung gesteckt. „Die anderen 2,5 Millionen müssen wir jetzt selbst aufbringen.“ Eine Mammut-Aufgabe steht dem Schulleiter somit bevor.

Momentan befinden sich im Haus 120 Betten, aufgeteilt auf Mehrbettzimmer. 30 davon sollen in Zukunft in Einzelzimmern stehen. „Ein Gutachten hat bestätigt, dass wir diese brauchen, um auch künftig wettbewerbsfähig zu sein“, sagt Schmelz. Noch ist die benachbarte Villa Wetterstein ein Selbstversorgerhaus mit sechs Betten pro Zimmer und einer Etagendusche. „Das geht heute einfach nicht mehr.“

In dem Gebäude sollen künftig neue Konferenz- und Lehrräume entstehen. Die Einzelzimmer kommen in einen Anbau unterhalb. Damit würde auch die Lärmemission für die Nachbarn „noch niedriger werden“, meint der Schulleiter. Das Haupthaus bleibt nach jetzigem Planungsstand unberührt. Allerdings befinden sich die Pläne in den Kinderschuhen. „Wir haben bisher lediglich Skizzen angefertigt und ein Gutachten in Auftrag gegeben“, sagt Schmelz. Die Detailplanung beginne erst jetzt. Denn „ohne diesen Zuschuss hätten wir den Umbau nicht verwirklichen können.“

Das wissen auch die Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber und Harald Kühn (beide CSU). „Die Gesamtsumme von fünf Millionen Euro hätten den Träger überfordert“, sagt Bachhuber. Doch anders als in ähnlichen Einrichtungen steht in Grainau kein Träger dahinter, der Umbaumaßnahmen finanziell unterstützt.

Im Rahmen der derzeit im Landtag laufenden Beratungen über den Doppelhaushalt 2019/2020 des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurde deshalb auf Antrag der CSU und der Freien Wähler der Betrag eingestellt. Das Seminarhaus hat „eine große Bedeutung, nicht nur für die Fortbildung von jungen Landwirten, sondern auch für die Stärkung der Persönlichkeit und die Förderung des Gemeinwohls“.

Das sieht Grainaus Bürgermeister Stephan Märkl (CSU) ebenso. „Das Seminarhaus hat eine hohe Werbewirkung für uns." So haben ihn schon Landwirte aus ganz Bayern und darüber hinaus bei all seinen Reisen angesprochen, dass „sie das Zugspitzdorf wegen eines Seminars in der Jungbauernschule kennen würden". Der Gemeindechef jedenfalls freut sich sehr über den Finanzzuschuss.