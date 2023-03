Ordner beleidigt und bedroht: Nur 1170 Euro Strafe

Von: Alexander Kraus

Bitte umdrehen: Wenn 80 Prozent der Parkplätze belegt sind, wird die Staatsstraße gesperrt. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Ein aggressiver Autofahrer hat im Sommer 2022 Mitarbeiter bedroht und beleidigt, weil diese aufgrund des Massenandrangs am Eibsee die Staatsstraße sperren mussten. Das Strafmaß sorgt für Kopfschütteln.

Garmisch-Partenkirchen – Kopfschütteln hat das Urteil vor dem Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen bei der kompletten Belegschaft der Verkehrstechnik-Firma aus Farchant im Sitzungssaal ausgelöst. Der Angeklagte, der im vergangenen Sommer zwei Mitarbeiter des Betriebs bedroht und beleidigt hat, erhielt von Karin Beuting eine Geldstrafe über 1170 Euro (90 Tagessätze zu 13 Euro). Zu wenig, zu mild, fanden das die Kollegen der Geschädigten. Die Richterin bestätigte mit ihrem Strafmaß exakt die Forderung des Staatsanwalts, der seinen Namen nicht der Presse preisgeben wollte.

Sommerzeit, Urlaubszeit, da wird der Eibsee stets zum beliebten Ausflugsziel. Sobald 80 Prozent der Parkplätze an der Seilbahn-Zugspitze belegt sind, wird am Wendehammer im Bereich der Christlhütte die Staatsstraße 2061 gesperrt. Die Mitarbeiter der Verkehrstechnik-Firma waren am 19. Juli 2022 mit der Sicherung des Verkehrs beauftragt und errichteten die Sperre.

22-Jähriger wollte Straßensperre nicht akzeptieren

Der Beschuldigte aus Köln fuhr mit einem schwarzen BMW auf das Hindernis zu und war damit überhaupt nicht einverstanden. Der 22-Jährige wollte auf den Berg, bedrohte die Ordner unter anderem mit Pfefferspray und Kampfmesser und beleidigte sie mit wüsten Schimpfwörtern. Zu allem Überfluss hatte der Angeklagte gar keinen Führerschein. „Sie haben sich da nicht im Griff, wenn was passiert, was Ihnen nicht gefällt“, sagte die Vorsitzende in der Urteilsbegründung. Beuting unterstellte dem Mann ein Aggressionsproblem und forderte ihn auf, sich psychologische Hilfe zu holen.

Die Beleidigungen, Bedrohungen, die versuchte Nötigung sowie das Fahren ohne Fahrerlaubnis sah die Richterin als erwiesen an. Der Angeklagte, ein arbeitsloser Stahlbauer mit sechs Einträgen im Bundeszentralregister, legte ein Teilgeständnis ab. „Ich wurde ausfallend und habe beleidigt“, räumte er ein. Er habe seine Freundin ablösen wollen, die die ganze Strecke aus Köln hergefahren ist. Als er die Straßensperre sah, wollte er diese nicht akzeptieren. Nach Angaben der Ordner ließ der Kölner bedrohlich den Motor aufheulen. Er sei zuvor schon am Eibsee gewesen. Dabei habe das Paar zwei andere Gäste kennengelernt, die die Rucksäcke und Taschen der beiden verwahrten. Die Handynummern hatten die Beteiligten nicht ausgetauscht, darum habe er in der Not auf den Parkplatz gelangen müssen.

Beschuldigte hatte Pfefferspray und Messer dabei

Nachdem er nicht vorbeikam, stellte der Beschuldigte sein Fahrzeug ab und ging zu Fuß zur Sperre. Die beiden Mitarbeiter mussten erneut zahlreiche Beschimpfungen erdulden. Damit nicht genug: „Er hielt die Spraydose in der Hand, hat mich mit dem Pfefferspray bedroht“, sagte ein 22-jähriger Mitarbeiter. Darüber hinaus habe der Angeklagte ein Bundeswehr-Kampfmesser gezogen. „Ich hatte furchtbare Angst“, sagte das Opfer.

Genauso erging es angeblich dem Beschuldigten, der mitteilte, das Pfefferspray „aus Angst“ aus der Tasche gezückt zu haben. Für das Messer hatte er eine andere Erklärung. Diese Waffe hatte er nur dabeigehabt, weil er im Urlaub campen wollte. Denn: „Ich wusste nicht, ob es hier Wölfe und Bären gibt.“ Er sei zu keiner Zeit aktiv mit dem Messer auf die Mitarbeiter losgegangen. Die Waffe schleuderte er in den Wald, als die Polizei eintraf. Seine Angaben bestätigte seine Begleiterin, die Besitzerin des BMW. Die Richterin gab an, dass sie in diesem Fall eine Freiheitsstrafe nicht für nötig hielt. Bei der geringsten Kleinigkeit sei diese aber fällig. „Sie müssen daran arbeiten, dass Sie nicht austicken“, gab Beuting dem Angeklagten mit auf den Weg. Der Mann verließ zügig den Sitzungssaal, in dem die Mitarbeiter noch staunend und ungläubig über das Strafmaß debattierten.