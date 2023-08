Pedale verwechselt: Rentner in Grainau auf Irrfahrt

Grainau – Eine Irrfahrt sondergleichen hat am Donnerstag ein Rentner in seinem Heimatort Grainau hingelegt – sie endete im Graben. Verletzte gab es keine. Eigenen Angaben zufolge will der 83-Jährige die Pedale verwechselt haben.

Grainau - Der skurrile Vorfall ereignete sich laut Polizei am Nachmittag gegen 14 Uhr bei einem Discounter in der Schmölz. Dort wollte der Grainauer nach einem Einkauf mit seinem Wagen wieder nach Hause fahren. Hierbei kam er mit Gas, Bremse und Kupplung aber ordentlich auf Kollisionskurs. Unmittelbare Folge: Der Mann steuerte ungewollt und ungebremst rückwärts über den Parkplatz. „Glücklicherweise stand zu diesem Zeitpunkt niemand hinter seinem Fahrzeug“, teilt ein Sprecher der Polizei mit.

Erst nach zirka 25 Metern knallte der Rentner über einen Bordstein und kam unsanft im Gebüsch eines anliegenden Grünstreifens zum Stehen. Zudem hatte sich das Auto dermaßen im Gestrüpp verkeilt, dass er mit einem Kran geborgen werden musste. Dem reiferen Herrn eröffneten die alarmierten Streifenbeamten, ob es in Zukunft nicht besser wäre, kein Fahrzeug mehr zu führen. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorgang jedenfalls in Kenntnis gesetzt.