Polizei Garmisch-Partenkirchen sucht Zeugen: Unbekannter lockert erneut Radmuttern

Schon wieder hat ein Unbekannter an einem Auto die Radmuttern gelockert. Dieses Mal in Grainau. Die Polizei Garmisch-Partenkirchen bittet um Hinweise.

Grainau – Mit einem Lausbubenstreich hat die Tat nichts zu tun. „Sie könnte schlimme Folgen haben“, betont Markus Stückl von der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. Denn ein Unbekannter hat an einem Auto die Radmuttern gelockert. Schon wieder. Es ist der zweite Vorfall dieser Art, der nun der Polizei gemeldet wurde. Ereignet hat er sich bereits zwischen 22. und 26. Juli in Grainau – vor wenigen Tagen war in Garmisch-Partenkirchen das Gleiche passiert. Von einer Serie spricht Stückl nicht, einen Zusammenhang hält er für möglich. Die gute Nachricht: Keiner wurde verletzt. „Durch Glück.“

In den besagten Tagen hatte eine 20-Jährige aus Berg ihren schwarzen VW Golf auf dem Parkplatz des Seminarhauses der Jungbauernschule in der Alpsitzstraße in Grainau abgestellt. Am 26. Juli fuhr die Frau damit nach Hause – etwa eine Stunde Fahrt, ein Großteil der Strecke führt über die Autobahn. Erst am nächsten Tag beobachtete ihr Freund, ein Automechaniker, ein auffälliges Fahrverhalten. Als er sich das Auto näher anschaute, entdeckte er, dass jemand die Muttern am vorderen linken Reifen vorsätzlich gelockert hatte. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Die Beamten untersuchen, ob ein Zusammenhang zum Vorfall vom 14. August besteht, als ein Unbekannter an der Partnachstraße in Garmisch-Partenkirchen zwischen 18.15 und 19.30 Uhr die Muttern am linken Vorderreifen eines roten A1 fast komplett herausgedreht hatte. Der Verdacht liegt nahe, „aber es könnte Zufall sein“, sagt Stückl. Zu beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0 88 21/91 70 zu melden. kat