Hochwasserschutz am Hammersbach: Mammut-Bauwerk aus 17 000 Tonnen Stein

Von: Christian Fellner

Ortstermin: (v.l.) Horst Hofmann (WWA), Flussmeister Andreas Funk, Korbinian Zanker (WWA), Bürgermeister Stephan Märkl und Andreas Kolbinger (WWA). © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Das Hochwasser vom 13. Juni 2020 am Grainauer Hammersbach war ein Augenöffner. Nun steht die Schutzverbauung kurz vor dem Abschluss.

Hammersbach – Horst Hofmann hält nichts davon, den Menschen Märchen zu erzählen. Er setzt auf die Wahrheit. Und heute sagt der für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen zuständige Mann im Wasserwirtschaftsamt in Weilheim ganz offen: „Wir hatten den Hammersbach gar nicht so sehr auf dem Schirm.“ Bis zum 13. Juni 2020. Da schwappte gegen 22.30 Uhr eine Welle in zuletzt ungekannter Art nach einem heftigen Starkregen auf den Grainauer Ortsteil zu, überflutete ihn, richtete einiges an Schaden an. Das Dorf wurde in der Nacht evakuiert, die Bewohner wurden im Kurhaus versammelt. So schnell das Wasser gekommen war, so schnell war es wieder verschwunden. Und doch zeigte der Vorfall: „Es muss etwas geschehen am Hammersbach.“

Fast zweieinhalb Jahre später steht das Projekt kurz vor dem Abschluss: „Es fehlen noch letzte Restarbeiten im unteren Bereich“, sagt Hofmann bei einem Ortstermin, zu dem auch Amtsleiter Korbinian Zanker und Abteilungsleiter Dr. Andreas Kolbinger mit nach Grainau gekommen waren, um sich selbst nochmals ein Bild von den Arbeiten zu machen. „2,5 Millionen Euro haben wir dort jetzt in zwei Jahren verbaut“, verkündet Zanker stolz. Und verweist nicht zuletzt auf die Leistungsfähigkeit einer Flussmeisterstelle wie der hiesigen in Oberau um Andreas Funk. „Es ist eine enorme Leistung, 1,7 Kilometer Bach in gut zwei Jahren umzubauen.“

Es ist viel geschehen zwischen Ausgang Höllental und der Mündung des Hammersbachs

In der Tat ist viel geschehen zwischen Ausgang Höllental und der Mündung des Wildbaches im Bereich der Schmölz in die Loisach. Im Grunde genommen wurde der gesamte Bachlauf saniert. „Da ist etliche Jahre gar nichts gemacht worden“, betont Hofmann. Dementsprechend verwildert waren die Ufer, beschädigt die Mauern, die obendrein einer solchen Wassermenge nicht mehr gewachsen waren. Immerhin stieg der Pegel damals innerhalb von Minuten von zirka 20 Zentimetern auf zwei Meter an. Gleich am nächsten Morgen begannen die ersten Arbeiten. Das Bachbett musste geräumt und erneuert werden. Die Ufer vom Bewuchs befreit und befestigt werden. „Die Bebauung hat jetzt ungefähr eine Höhe zwischen 1,8 und 2 Metern“, verdeutlicht Hofmann. Sieht teilweise wuchtig aus, bietet aber eben für die Anwohner den Schutz, um bei solchen Starkregenereignissen wie im Juni 2020 nicht wieder mit den Füßen im Wasser zu stehen.

Der Experte vom Wasserwirtschaftsamt (WWA) lobt ausdrücklich die Zusammenarbeit mit den Anrainern. „Die Leute haben alle mitgezogen, woanders hatten wir bei solchen Arbeiten oft riesige Widerstände“, sagt Hofmann. Das unterstreicht auch Stephan Märkl, der CSU-Bürgermeister von Grainau. „Es musste ja wirklich auf sehr viele Privatgrundstücke zugegriffen werden, aber da gab es keine Probleme.“ Vielleicht auch, weil die Wasserbauer am Ende den einen oder anderen Wunsch erfüllten. Zugänge zum Wasser zum Beispiel in Form von Treppen. „Am Ende wollte natürlich jeder etwas haben“, sagt Hofmann. Aber: In dem guten Miteinander wurden viele Lösungen gefunden.

Gewaltige Mengen an Baumaterial werden für den Hochwasserschutz in Grainau eingesetzt. Insgesamt haben die Experten am Hammersbach rund 17 000 Tonnen Stein und 1200 Kubikmeter Beton auf den rund 1,7 Kilometern verbaut. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Zuletzt liefen noch Arbeiten im Bereich unterhalb des Luxus-Campingplatzes in der Schmölz. Dort gilt es, die Uferverbauung zu verstärken, um nicht Gefahr zu laufen, dass die dortige Mauer der Zufahrtsstraße irgendwann zu bröckeln und abzurutschen beginnt. Denn gerade durch das Gefälle von rund 1,5 Prozent, das der Hammersbach aufweist, rauscht er teilweise mit großem Tempo in Richtung Loisach – und gräbt somit stärker in die Uferbefestigungen. Mit Flussbausteinen entsteht dort ein neuer Schutzwall.

Insgesamt haben die Experten am Hammersbach rund 17 000 Tonnen Stein auf den rund 1,7 Kilometern verbaut. Dazu kommen 1200 Kubikmeter Beton. Auch eine alte Wehranlage der Sensenschiede in der Schmölz musste zurückgebaut werden. Und doch ist noch nicht alles geschehen in Grainau. Denn außerhalb des Ortsgebiets, zirka 200 Meter südlich der Brücke in Hammersbach, ist ein großes Rückhaltesystem geplant. Zum einen, um Treibholz aus dem Dorf fernzuhalten, zum anderen, um den Kies, den der Bach dauerhaft nachschiebt, frühzeitig abzufangen. „Die Planung läuft bereits“, betont Zanker. Sie soll über den Winter abgeschlossen werden. Die Realisierung wird noch ein wenig dauern. „Nächstes, eher übernächstes Jahr“, vermutet der Amtsleiter. Rund 1,5 bis 2 Millionen Euro wird das Bauwerk kosten. Märkl hofft, dass der Freistaat auch für dieses letzte Puzzleteil die Mittel freigeben wird. Zanker ist da guter Dinge: „Das ist für die gesamte Maßnahme ein Schlüsselbauwerk.“