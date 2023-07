Tödlicher Bergunfall im Zugspitzgebiet: 65-Jähriger stürzt 150 Meter in die Tiefe

Von: Andreas Seiler

Steil und schmal: der Stangensteig oberhalb der Höllentalklamm. Der Weg, hier eine Archivaufnahme, wird von Wanderern und Schäfern genutzt. © dpa

Im Bereich der Zugspitze ist es am Mittwoch (5. Juli) erneut zu einem tödlichen Bergunfall gekommen – der dritte in diesem Jahr. Ein 65-jähriger Wanderer aus Nierstein, der auf dem Stangensteig oberhalb der Höllentalklamm unterwegs war, stürzte 150 Meter in die Tiefe. Die Ursachen, die zu dem Unglück führten, sind noch unklar.

Grainau – Wer von Hammersbach aus durchs Höllental in Richtung Zugspitze will, hat zwei Möglichkeiten: Entweder er marschiert durch die Klamm oder auf dem Stangensteig – ein schmaler, steiler Bergpfad, den auch die Schäfer zum Auftrieb nutzen. Dort ereignete sich am Mittwoch kurz nach Mittag ein tödlicher Bergunfall.

Auf Stangensteig unterwegs

Ein 65-Jähriger aus Nierstein war laut Polizeiangaben alleine auf dem Weg unterwegs, der oberhalb der Höllentalklamm vorbei an steilen Abhängen entlangführt. Vermutlich war der Mann aus Rheinland-Pfalz über die Klamm aufgestiegen und befand sich auf dem Rückweg zum Wanderparkplatz, wo sein Fahrzeug stand – eine beliebte Tour.

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Wanderer ab. Es steht noch nicht fest, was genau zu dem schrecklichen Unglück führte. Der 65-Jährige fiel gegen 12.25 Uhr etwa 150 Meter den Abhang hinunter, schlug mehrmals auf und blieb schließlich auf dem Klammweg, dem stark frequentierten Zustieg zur Höllentaleingangshütte, liegen. Die geschah vor den Augen zweier Wanderer, die sofort versuchten, Erste Hilfe zu leisten, und die Rettungsleitstelle verständigten. Mit dem ADAC-Rettungshubschrauber Christoph Murnau wurde ein Notarzt zur Unglücksstelle geflogen. Allerdings kam aufgrund der Schwere der Verletzungen jede Hilfe zu spät. Die Bergung des Verunglückten erfolgte durch drei Bergführer der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei in Zusammenarbeit mit fünf Kräften der Bergwacht Grainau.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen ermittelt nun zur Klärung der Unfallursache und sucht auch nach Zeugen. Anzeichen für ein Fremdverschulden gibt es nicht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0 88 21/91 70 zu melden.

Bislang kann man nur Spekulationen anstellen. Möglicherweise, denkt Willi Kraus, Bereitschaftsleiter der Grainauer Bergwacht, laut nach, stolperte der Wanderer auf dem kleinen Pfad, der teilweise mit Treppen ausgebaut wurde, und verlor in dem schwierigen Gelände den Halt. Ungefährlich scheint der Stangensteig nicht zu sein: Er könne sich, so Kraus weiter, an zwei weitere Abstürze erinnern, zu denen es in den vergangenen Jahren in dem Bereich kam – ebenfalls mit tödlichem Ausgang.

Im Zugspitzgebiet ist es in diesem Jahr der dritte Bergtote. Im Januar verlor ein 28-jähriger Münchner bei einer Überschreitung des Jubiläumsgrats den Halt und stürzte 350 Meter hinab ins Höllental. Und erst vor wenigen Wochen wurde ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen auf dem Höllental-Klettersteig kurz unterhalb des Gipfels von einem Schneerutsch erfasst und mitgerissen. Der Mann kam 400 Meter tiefer auf dem Gletscher tödlich verletzt zum Liegen.