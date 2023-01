Wintereinbruch: Unfälle auf schneeglatter Straße

Von: Andreas Seiler

Bei Grainau hat es am Wochenende zweimal gekracht (Symbolbild). © dpa

Grainau – Der Wintereinbruch hat am Wochenende für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt und bei Grainau zu zwei Verkehrsunfällen aufgrund von Glätte geführt. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Wie die Polizei berichtet, geriet am Freitagabend unter anderem ein 21-jähriger Urlauber, der mit seinem Pkw von Griesen in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs war, auf der schneeglatten Bundesstraße 23 ins Rutschen und touchierte die Leitplanke. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Die Polizeibeamten vor Ort stellten fest, dass das Fahrzeug des Manns aus Düsseldorf nicht mit den erforderlichen Winterreifen ausgestattet war. Er muss nun mit einer Geldbuße rechnen.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag gegen 14.20 Uhr ebenfalls auf der B 23 auf Höhe des Gewerbegebiets „An der Zugspitze“ . Ein 61-jähriger Grainauer kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Hierbei streifte er mehrere kleine Bäume. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt, an seinem Wagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen, musste die Feuerwehr Grainau hinzugezogen werden, die mit drei Fahrzeugen und 18 Mann vor Ort war. Das Fahrzeug des 61-Jährigen wurde abgeschleppt. Aufgrund des Einsatzes kam es in dem Bereich für etwa zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Die Straße war nur einseitig befahrbar. Der Grainauer muss ebenfalls mit einer Geldbuße sowie einer Anzeige rechnen.