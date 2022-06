Zu wenig Perspektive: Skispringer Kilian Märkl beendet Karriere im Alter von 22 Jahren

Skispringen

„Etwas fehlt“: Skispringer Kilian Märkl (22) vom SC Partenkirchen beendet seine Kariere. Auch der Verband sorgt durch schwer nachvollziehbare Entscheidungen für Frust - nicht nur beim jungen Grainauer.

Grainau – Kilian Märkl sagt Servus vom Leistungssport. Im Alter von 22 Jahren stellt der Grainauer die langen Latten in die Ecke. Skispringen – darauf hat er die Lust verloren. Trotz emotionaler Momente wie etwa einem Flug auf 216 Meter in Oberstdorf in diesem Frühjahr.

So sehr die Nachricht für manche überraschend kommen mag, der junge Athlet vom Skiclub Partenkirchen hat die Entscheidung wahrlich nicht spontan getroffen. Sie ist gereift – über einen längeren Zeitraum. „Ich hab’ schon in der Saison gemerkt, dass etwas fehlt“, räumt Märkl ein. Obwohl er stabile und gute Ergebnisse in der zweiten Liga, dem Kontinentalcup einfuhr, ließ ihn das kalt. „Ein sechster Platz, drei siebte, das waren meine besten Ergebnisse, aber ich konnte mich darüber nicht mehr richtig freuen.“ Für den jungen Mann ein deutliches Signal. Dennoch: Das finale Votum aufzuhören, machte sich Märkl nicht leicht. Am Ende der Saison nahm er sich nochmals die Zeit, ließ alle Erlebnisse und Resultate des Winters wirken. Die 216 Meter von Oberstdorf, die er beim Skifliegen als Vorspringer erreichte, „waren schon cool“, gibt er zu. „Die möchte ich in keinem Fall missen.“ Doch da war nicht mehr. So sagte sich der Grainauer: „Dieses einmalige Gefühl war auch ein idealer Moment, um aufzuhören.“

Märkl hatte nie zu hoch gesteckte Ziele

Märkl hatte schon als Kind nie nach Extremen gestrebt. „Weltmeister oder Olympiasieger zu werden, das war nie mein Ziel“, betont er. Dazu hat er eine klare Meinung: „Solche Dinge passieren, und man kann sie sich, wenn man ehrlich ist, nicht erarbeiten.“ Die Vorgaben, die er erreichen wollte, lauteten anders: „Ich wollte immer über 200 Meter fliegen und beim Neujahrsskispringen mit einer Startnummer am Balken sitzen – das hab’ ich beides erreicht.“ Darum ist er mit seiner Entscheidung im Reinen und konnte lächelnd auf das „Mei, schade“ seiner Familie reagieren.

Noch ein Jahr dranhängen, probieren, ob es nicht doch mit der Qualifikation für den Weltcup klappt, war für Märkl keine Option mehr. „Die Motivation, hundert Prozent zu geben, ist weg. Dann mach es keinen Sinn. Bei 80 Prozent wiege ich gleich drei Kilo zu viel und falle runter wie ein Stein.“ So ehrlich ist er zu sich selbst. Als Folge würde dann wohl eher nicht er entscheiden können, ob er Schluss macht, sondern der Skiverband könnte ihn aussortieren. „Dann endet alles mit einem schlechten Gefühl, jetzt ist es ein gutes.“

Nach starken Schneelehrgängen muss der Grainauer zuschauen

Trotzdem, ganz unbeteiligt ist der Verband an Märkls Motivationsverlust nicht. „Es ist sicher nicht der Hauptgrund für mein Karriereende, aber manche Entscheidungen im vergangenen Winter waren für mich nicht nachvollziehbar und frustrierend.“ Zum Beispiel jene im Herbst, als sehr früh feststand, wer zu den ersten Winter-Kontinentalcupspringen fährt und wer nicht. „Es war frustrierend, bei den ersten Schneelehrgängen immer vorne mitzuspringen, aber aufgrund der Sommerergebnisse keine Chance zu haben.“ Ähnlich empfindet er die Möglichkeiten, die die B-Mannschaft aktuell auf Weltcupeinsätze hat: „Du springst im Kontinentalcup Leuten um die Ohren, die im Weltcup punkten, bekommst als Deutscher aber keinen Platz, weil die im Weltcup quasi fix vergeben sind.“ Märkl bezieht die Krkitik in diesem Fall auch gar nicht so sehr auf sich selbst, sondern auf Teamkollegen, die beim Heimweltcup in Titisee-Neustadt in der nationalen Gruppe mit Ergebnissen unter den Top-15 überzeugten, aber nie zum Einsatz kamen. Das sei für junge Springer einfach demotivierend. Märkl ist daher auch nicht die einzige Nachwuchshoffnung, die das Handtuch wirft.

Nun steht der Abschluss der Ausbildung bei der Landespolizei im Fokus

Doch der Grainauer möchte nicht schimpfend gehen. Seine Zeit im Skispringen und im DSV sei eine besondere gewesen, die er nicht missen möchte. Jetzt ist aber der Moment für etwas Neues gekommen. Der Abschluss seiner Ausbildung bei der Landespolizei, den er in diesen Wochen macht, ebnet ihm den Weg zu einem Beruf, auf den er sich freut. Und „das normale Leben“ sei gerade eine von den besten Zeiten überhaupt.

„Einfach mal essen, worauf man Lust hat, und Berggehen ohne Anschiss, dass man kein Ausdauersportler sei – das hat schon was.“ Ob mit Winterbeginn noch einmal Wehmut kommt, vermag der 22-Jährige nicht vorherzusagen. Aktuell ist er – wie immer – tiefenentspannt und mit sich im Reinen. Kathrin Ebenhoch