„Haben unsere Späher ausgesandt“: 19 Männer stehlen Maibaum der Zugspitze - Diebe fordern Auslöse

Von: Tanja Brinkmann

Die Diebe in Aktion: Mit einem Bulldog bringen die Grainauer den Baum zurück ins Tal. © privat

Eigentlich war der Aufenthaltsort streng geheim. Schließlich ist die Bayerische Zugspitzbahn ein gebranntes Kind. Dreimal wurde der Maibaum schon gestohlen, der am Platt aufgestellt wird. Das sollte heuer verhindert werden. Hat nicht geklappt.

Grainau – „Geht was ab?“ Drei Worte – und Verena Tanzer wusste gleich, was Sache ist. Der Rädelsführer der Diebe war am anderen Ende der Leitung und wollte offenbar seine Forderungen loswerden. Die stießen bei der Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn (BZB) gleich auf offene Ohren. Entscheidend für sie und das gesamte Team war schließlich, dass sie ihren Maibaum schnellstmöglich zurückbekommen. Zum vierten Mal nach 1996, 2004 und 2009 hat sich die BZB das Stangerl klauen lassen, das am Montag, 1. Mai, am Zugspitzplatt auf 2600 Metern Höhe aufgestellt werden soll. Es ist freilich ein besonderes, steht es doch am höchsten Punkt Deutschlands. Das weckt Begehrlichkeiten.

„Deshalb habe ich denen von der Zahnradbahn auch gesagt, fahrt’s ihn in die Halle oder am besten gleich rauf“, erzählt Nikolaus Grasegger. Der Vorsitzende des Maibaumvereins Hammersbach fand kein Gehör. Und die BZB-Mannschaft bekam dafür am Dienstagfrüh die Quittung. Der 18 Meter lange, 66 Jahre alte Fichtenstamm, den die Bahn-Mitarbeiter auf einem Transportwagen auf den Schienen oberhalb des Bahnhofs Eibsee abgestellt hatten, war verschwunden. Die Diebe hatten wenige Spuren hinterlassen, lediglich ein paar vom Bulldog, mit dem sie ihre Beute abtransportiert haben.

Am Morgen begann die Suche nach dem geklauten Baum

„Bei den Kollegen lagen am Morgen die Nerven erst einmal blank“, verrät Tanzer. Nachdem interne Nachforschungen wenig fruchteten, suchten sie über soziale Medien nach dem Baum, der „zuletzt irgendwo auf der Bergstrecke zwischen Eibsee und Riffelriss gesehen worden war“. Von diesem „Versteck“ aus hätte er eigentlich gleich in der Früh aufs Platt gebracht werden sollen, wo er fürs Aufstellen hergerichtet wird. „Oben wird er noch weiß-blau angemalt“, erklärt Grasegger. Die Tafeln bringt die BZB erst später an.

Kein sicheres Versteck: Im Wald zwischen Eibsee und Riffelriss steht der Zug mit der wertvollen Fracht. © BZB

Anton Diepold, einer der 19 Diebe, wartete erst einmal ab, bis sich die erfolgreiche Aktion herumgesprochen hatte. „Die Verhandlungen waren einfach“, sagt der Grainauer und lacht. Bier, eine Brotzeit sowie eine Berg- und Talfahrt für den 1. Mai – so die Forderung, die die BZB gerne erfüllt. Logisch, dass die Grainauer beim Aufstellen dabei sein wollen. Und sich auch feiern lassen möchten.

Transport blieb nicht geheim

Das Bergbahn-Unternehmen hatte eigentlich dichtgehalten. Bislang nirgends veröffentlicht, dass es wieder einen Maibaum aufstellt. „Top Secret wurde er am Montag in Hammersbach auf die Zahnradbahn verladen“, sagt Tanzer. Gleich am dortigen Wanderparkplatz hatten ihn Grasegger und seine Mitstreiter geschlagen. Der Transport blieb allerdings nicht geheim. Wahrscheinlich war auch der Termin schlecht gewählt, fanden doch zeitgleich Übungen der Bergwacht und Feuerwehr statt. „Wir haben gesehen, dass er raufgefahren wird“, sagt Diepold.

Zu dritt machten sich er und seine Kameraden auf die Suche. Erst einmal ging es zur Betriebswerkstatt in Obergrainau. Da war der Baum 2009 gelagert worden. Von dort hatten ihn Diepold und einige andere damals geklaut. Dieses Mal aber Fehlanzeige. „Also haben wir unsere Späher ausgesandt.“ Zu Fuß und mit Autos sind sie alles abgelaufen und -gefahren. „Am Bahnhof Eibsee wollten wir eigentlich aufgeben.“ Als hätten sie’s geahnt, haben sie aber doch ein bisschen weiter oben geschaut und das Objekt ihrer Begierde gegen 20.30 Uhr entdeckt.

Mit Stirnlampen durch den Wald

In Windeseile trommelten sie Helfer zusammen, organisierten einen Bulldog samt Anhänger und zogen los. Mit vereinten Kräften hievten sie das Stangerl vom Zug, schleppten es 30, 40 Meter weit im Schein von einigen Stirnlampen durch den Wald und luden es an der Forststraße auf. „Wir mussten uns plagen“, verrät Diepold. Gehört aber dazu. Genau wie das Bier, das sie sich nach dem Diebeszug gönnten.

Mit vereinten Kräften stellen die Männer vom Maibaumverein Hammersbach das Stangerl 2009 auf. © dpa

Ein kühles Hopfengetränk wartet auch am kommenden Montag auf die 30 bis 35 Männer vom Maibaumverein, die am Zugspitzplatt aktiv werden. Zum dritten Mal unterstützen sie die BZB und haben auch die vorherigen Diebstähle miterlebt. 1996 wurde der frisch geschlagene Stamm noch vom Gelände der Zimmerei, die damit betraut war, entwendet. Acht Jahre später hatten die BZB-Mitarbeiter den Baum wie ihren Augapfel gehütet: Aus lauter Vorsicht vergruben sie ihn sogar vor der Garage der Pistenraupen im Schnee. Als sie aber am Morgen auf den Berg kamen, tat sich vor ihren Augen ein riesiges Loch auf – der Maibaum war verschwunden. Mit einem Hubschrauber hatten ihn die Diebe auf die Tiroler Seite der Zugspitze entführt. Die Aktion 2009, das Stangerl aus der BZB-Halle in Obergrainau zu klauen, war im Vergleich dazu ein Kinderspiel.

