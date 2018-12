Küche steht in Flammen

Die Küche brennt lichterloh, als die Feuerwehr eintrifft. Ein Ehepaar wird verletzt. Zudem entsteht bei dem Brand am Freitag in Garmisch-Partenkirchen hoher Sachschaden.

Zu einem Brand ist es am Freitag gegen 10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Maxstadtstraße in Garmisch-Partenkirchen gekommen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Küche bereits in Flammen. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen im Bereich des Herds aus. Die Bewohner, ein Rentner-Ehepaar, erlitten Rauchvergiftungen und mussten ins Klinikum gebracht werden.

Der Schaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Partenkirchen war mit 65 Mann und zehn Fahrzeugen im Einsatz.