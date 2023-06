BMW kracht bei Großweil frontal in Opel: 79-Jährige nur leicht verletzt - 10 000 Euro Schaden

Von: Roland Lory

Die Unfallstelle: Ein Opel kollidiert auf der Staatsstraße bei Großweil mit einem BMW. © Bartl

Bei Großweil sind am Freitag zwei Autos frontal kollidiert. Zum Glück verletzte sich eine der Beteiligten nur leicht.

Großweil – Zwei Autos sind am Freitag bei Großweil frontal kollidiert. Nach Polizeiangaben war eine 79-jährige Schlehdorferin mit ihrem Opel gegen 15.30 Uhr auf der Staatsstraße 2062 von Murnau kommend in Richtung Großweil unterwegs. Sie wollte geradeaus fahren. Eine Schlehdorferin (59) kam ihr mit ihrem BMW entgegen. Der 79-Jährigen fiel ein Gegenstand in den Fußraum, sie schaute daher nach unten. Dabei geriet sie unbemerkt nach links auf die Gegenfahrbahn. Die 59-jährige wich nach links aus. Doch einen Zusammenstoß konnte sie nicht verhindern. Der Opel drehte sich einmal um die eigene Achse und kam leicht versetzt hinter dem BMW zum Stehen. Die 79-jährige Verursacherin erlitt nur leichte Verletzungen. An den Autos entstand ein Schaden in einer Gesamthöhe von rund 10 000 Euro. Seitens der Freiwilligen Feuerwehr Großweil rückten 23 Kräfte an.