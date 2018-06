Alte Traktoren knattern durchs Freilichtmuseum

Ein Spektakel der besonderen Art gibt es am kommenden Sonntag im Freilichtmuseum Glentleiten. Dann findet ein Traktorentag statt.

Großweil– An der Glentleiten wird es am kommenden Sonntag laut: Über 120 Oldtimertraktoren knattern durch Südbayerns größtes Freilichtmuseum. Beim Traktorentag können die Besucher alte Lanz, Schlüter, Hanomag, Eicher und Co. in Aktion erleben und bewundern. Alle teilnehmenden Fahrzeuge sind älter als 40 Jahre. Ab 13.30 Uhr schlängelt sich der große Traktorenkorso durchs Museum. Bereits ab 11.30 Uhr sorgt die Musikkapelle Groß- und Kleinweil für den musikalischen Rahmen des Aktionstages.

Der moderierte Traktorenkorso wird vom Museumsporsche angeführt, einem roten „Renner“ aus dem Jahr 1958 (Porsche Diesel Junior 4). Er bringt bei einem Zylinder eine Leistung von 14 PS und fährt um die 20 Stundenkilometer schnell.

Die Bulldogs vieler alter Herstellerfirmen, die zum Teil gar nicht mehr existieren, können die Besucher aber auch schon zuvor in Augenschein nehmen. Ihre Besitzer haben sie liebevoll herausgeputzt, einige sogar mit Blumen geschmückt und mit so manchem Abzeichen stolz dekoriert.

Auch Glentleiten-Mitarbeiter Peter Auer wird dabei sein. Der 29-Jährige kommt mit seinem Röhr R15. Das Gefährt stammt aus dem Jahr 1951, hat 15 PS, keinen Anlasser und wird mit einer Kurbel in Gang gesetzt. Angefangen hat Auers Faszination für alte Oldtimer-Traktoren ganz unspektakulär: Er wollte ein robustes Fahrzeug für Arbeiten rund um Haus und Hof. Mittlerweile besitzt er jedoch mehrere Oldtimer-Traktoren. Über die Geschichte seiner Fahrzeuge weiß Auer einiges zu berichten, zum Beispiel, dass von seinem Röhr-Modell nur die relativ kleine Stückzahl von 1200 Fahrzeugen produziert wurde und der Traktor ursprünglich für die Arbeit im Holz konzipiert worden war. Und genau für diesen Einsatz nutzt er seinen Bulldog auch heute noch. tk