Aquaplaning: Mann aus Pkw geschleudert

Teilen

Vermutlich aufgrund von Aquaplaning ist der Wagen eines 28-Jährigen aus Moosburg in die Leitplanken gekracht. Dabei erlitt der Mann eine Schulterverletzung und eine Kopfplatzwunde. © Dominik Bartl

Zu einem schweren Unfall ist es am Samstag auf der Autobahn 95 bei Großweil gekommen. Vermutlich aufgrund von Aquaplaning kam ein 28-Jähriger aus Moosburg ins Schleudern. Der Aufprall war so stark, dass er aus dem Auto geschleudert wurde. Er hatte jedoch Glück im Unglück.

Großweil – Zu einem schweren Unfall mit einem Verletzten ist es am Samstag auf der Autobahn bei Großweil gekommen. Gegen 18 Uhr fuhr der 28-Jährige aus Moosburg mit seinem Mercedes Vito die A95 Richtung München. Auf Höhe Zell kam der Wagen aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Auf der regennassen Spur prallte er mit der Fahrzeugfront in die Mittelschutzplanke, wobei der vordere Teil des Vito nach Zeugenangaben komplett zerfetzt wurde. Sogar Motorteile waren herausgerissen, alle Airbags waren ausgelöst. Danach krachte der Moosburger in die rechte Schutzplatze, wo der Vito nach 120 Metern zum Stehen kam. Das Trümmerfeld erstrecke sich auf alle Spuren, über 100 Meter weit. Ersthelfer teilten dem Tagblatt mit, dass der Mann aus dem Vito herausgeschleudert worden war und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Ein Schuh wurde nach dem ersten Einschlag bei der Mittelschutzplanke gefunden, der andere 30 Meter weiter auf dem Seitenstreifen. Erst nach weiteren 30 Metern wurde der Mann aufgefunden. Sein Vito kam erst nach weiteren 60 Metern auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Moosburger war zwar ansprechbar, konnte sich aber laut Verkehrspolizei Weilheim an nichts erinnern. Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in die Murnauer Unfallklinik gebracht. Das BRK sowie die Feuerwehren aus Großweil und Murnau mit 55 Ehrenamtlichen waren vor Ort. Nach eineinhalb Stunden konnte die Komplettsperrung aufgehoben werden. Zeugen sollen sich unter Telefon 08 81/64 03 02 melden. Dominik Bartl