Ausweichroute durch Großweil: Angst vor der Autolawine

Auf den Landkreis kommen harte Zeiten zu, wenn das Nadelöhr B 2 zwischen Eschenlohe und Oberau aufgrund von Bauarbeiten komplett oder teilweise gesperrt wird. In Großweil, das an einer der beiden Ausweichrouten liegt, befürchtet man massive Verkehrsprobleme. Gefordert wird daher eine Ampelregelung, um das Schlimmste zu verhindern.

Großweil – Die Großweiler sind in Sachen Verkehrsbelastung leidgeprüft. Gerade an den Wochenenden zwängt sich häufig eine Blechlawine durch das Loisach-Dorf, das an einer beliebten Freizeitroute liegt und das Freilichtmuseum Glentleiten zu bieten hat. Doch ab dem nächsten Monat könnte sich die Situation zusätzlich verschärfen.

Denn das Staatliche Bauamt Weilheim ist gezwungen, dieBundesstraße 2 zwischen Eschenlohe und Oberau ab dem 8. Oktober für maximal fünf Tage komplett und bis Anfang Dezember teilweise dichtzumachen – und damit die wichtigste Verbindung zwischen dem Nord- und Südlandkreis lahmzulegen. Der Grund: An der Strecke wird ein neuer Steinschlagschutzzaun errichtet. Die Behörde plant zwei Umfahrungen, eine westliche durch das Ammertal und eine östliche über den Walchensee. Eine Anliegergemeinde ist Großweil, das direkt vor der Haustüre die Autobahn-Abfahrt hat.

Karl Steingruber, Gemeinderat und stellvertretender Listenbeauftragter der Freien Wählergemeinschaft, ist alarmiert. „Ich sehe ganz große Probleme. Wir müssen eine Lösung finden“, sagt er. Der Kommunalpolitiker, der hauptberuflich Chef der Murnauer Gemeindewerke ist, geht von einer Verdrei- bis Vervierfachung des ohnehin schon hohen Verkehrsaufkommens auf der Staatsstraße 2062 – die Verkehrsader durch Großweil heißt Hauptstraße, die in die Kocheler Straße übergeht – aus. Der Knackpunkt: Der zentrale Kreuzungsbereich am Rathaus und an der Schule ist nicht geregelt. Dort gibt es bislang nur eine Fußgängerampel. Steingruber befürchtet, dass man dort von der untergeordneten Kreutstraße beziehungsweise Kleinweiler Straße nicht mehr vernünftig einbiegen kann – und die Unfallgefahr steigt. Sein Vorschlag: eine mobile Ampelanlage, die vorübergehend aufgestellt wird und den Kreuzungsverkehr managt. „Ich bin der Meinung, dass dies das Mindeste ist, was für die Bürger von Großweil gemacht werden muss, denn die Umleitung des Verkehrs über Großweil können wir nicht verhindern“, schreibt Steingruber in einem entsprechenden Antrag an den Gemeinderat. Das Gremium beschäftigt sich in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag, 12. September (Beginn: 19.30 Uhr im Rathaus) mit dem Thema.

Bürgermeister Manfred Sporer (CSU-Dorfgemeinschaft) zeigt sich dem Anliegen gegenüber aufgeschlossen – und signalisiert Unterstützung. „Das ist natürlich überlegenswert“, findet der Rathaus-Chef. Geklärt werden müssten allerdings die Fragen, ob die gewünschte Ampel überhaupt genehmigungsfähig sei und wer das Ganze bezahle. Sporer geht wie Steingruber davon aus, dass Großweil im besagten Zeitraum mehr Autos verkraften muss. Es könnte aber auch sein, spekuliert er, dass es doch nicht so schlimm wird, wenn die Leute das Gebiet weiträumig umfahren oder erst gar nicht ansteuern.

Mit Sicherheit werde der Verkehr zulegen, prognostiziert Nadine Heiß, die beim Staatlichen Bauamt Weilheim als Abteilungsleiterin für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen zuständig ist. Aber: „Nachdem ein Großteil der Verkehrsteilnehmer auf der A 95 Richtung Süden bereits an der Anschlussstelle Sindelsdorf durch Hinweistafeln ausgeleitet wird und sich die Umleitung auf eine Ost- und Westumleitung aufteilt, gehen wir davon aus, dass sich die verkehrliche Mehrbelastung in Großweil in Grenzen halten wird.“ Für Eingriffe wie eine zusätzliche Ampelanlage sei das Landratsamt zuständig.