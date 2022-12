Vereiste Fahrbahn: Drei Unfälle auf A95 bei Großweil - 16000 Euro Schaden

Ein Verkehrsschild mit einer Schneeflocke, das vor glatter Fahrbahn warnt steht am Straßenrand.

Autos geraten ins Schleudern

Von Roland Lory

Mehrere Autofahrer sind bei Winterwetter zu schnell unterwegs gewesen. Dies führte zu Unfällen auf der A95 bei Großweil.

Großweil - Schnee und Eis machen die Straßen zu Rutschbahnen. Dies hat am Freitag eine 34-jährigen Farchanterin auf der A95 zu spüren bekommen. Sie war dort mit ihrem Pkw gegen 10.15 Uhr in Richtung München unterwegs. Im Gemeindebereich von Großweil kam sie laut Verkehrspolizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneefall und vereister Fahrbahn ins Schleudern. Sie beschädigte zwei Felder der mittleren und anschließend drei Felder der rechten Schutzplanke. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim auf rund 7600 Euro geschätzt. Etwa zwei Stunden vorher erging es einem 32-jährigen Mann aus Garmisch-Partenkirchen nur unweit der obigen Unfallstelle ähnlich. Er fuhr gegen 8.15 Uhr in Richtung Norden. Aufgrund des Schneefalls und nicht angepasstem Tempo begann sein Pkw zu schleudern und beschädigte drei Felder der Mittel- und vier Felder der rechten Seitenschutzplanke. Sein Pkw war nach dem Unfall ebenfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise rund 8200 Euro. Zur gleichen Zeit touchierte ein 51-jähriger, aus Garmisch-Partenkirchen kommender Pkw-Fahrer nur unweit der Unfallstelle die Mittelschutzplanke, nachdem auch er aufgrund Schneeglätte ins Rutschen gekommen war. Bei ihm wurde lediglich die linke Fahrzeugseite leicht verkratzt.