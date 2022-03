Der Charme alter Tankstellen: Glentleiten startet mit Sonderausstellung in die Saison

War einst eine Tankstelle: eine heute auf US-Oldtimer spezialisierte Kfz-Werkstatt in Garmisch-Partenkirchen. © Bezirk Oberbayern, Archiv FLM Glentleiten, Bäck

Im Freilichtmuseum Glentleiten beginnt am Samstag, 19. März, die neue Saison. Einer der Höhepunkte ist eine Sonderausstellung über Tankstellen an der Deutschen Alpenstraße. Die langjährige Direktorin Dr. Monika Kania-Schütz wird sich noch in diesem Jahr von der Glentleiten verabschieden.

Großweil – Nach gut zwei Corona-Jahren hat man im Freilichtmuseum Glentleiten oberhalb von Großweil Erfahrungen gesammelt. Man könne auf kurzfristige Veränderungen „geschmeidig“ reagieren, sagt Direktorin Dr. Monika Kania-Schütz beim Pressetermin zum Saisonauftakt. Bis 11. November will man heuer ganz regulär öffnen. „Wir gehen davon aus, dass wir die ganze Saison für die Besucher da sind“, sagt die Leiterin. Sie geht „zuversichtlich und hoffnungsvoll“ in die neue Saison.

An Josefi (Samstag, 19. März) geht es los – wie inzwischen üblich mit Josefibock. Ende Mai wird in der Einrichtung des Bezirks Oberbayern der Starkerer Stadel eröffnet. Das einstige Eingangsgebäude soll als „Mitmachstation und Museumslabor“ dienen. In dem Bundwerkstadel dreht sich dann alles um die Themen Wohnen und Nachhaltigkeit. Ebenfalls ein Highlight wird die Festivität zum 50-jährigen Bestehen des Freundeskreises Freilichtmuseum Südbayern am Sonntag, 3. Juli. „Den Gründungstag feiern wir ganz groß“, kündigt die Direktorin an. An diesem Tag soll auch das Waaghäusl aus Acheleschwaig eröffnet werden.

Wassererlebnispark in Vorbereitung

Einen Ausblick in die weiter entfernte Zukunft wagt die Leiterin nur „mit Vorbehalt“. In diesem Jahr werde der Wassererlebnispark vorbereitet, in dem später einmal Wasser mit all seinen Charakteristika spielerisch zu entdecken sein wird – ohne „fertige Spielzeuge“, sagt Kania-Schütz. Alle Stationen werden „aus der Landschaft herausgearbeitet“, und rund 70 Prozent seien inklusiv. Des Weiteren wird in den nächsten Jahren das museale Repertoire um Gebäude aus Nordbayern erweitert, zum Beispiel mit der Hofanlage aus Oberzeitlbach. Das Wohnhaus befindet sich derzeit im Aufbau.

Ebenfalls im Aufbau, aber zum Saisonstart am Samstag sicherlich fertiggestellt, ist die Sonderausstellung. Diese führt eine Thematik aus der vergangenen Saison fort. Im Herbst 2021 wurde an der Glentleiten eine Gasolin-Tankstelle eröffnet. Zudem erschien ein Buch zur Deutschen Alpenstraße, an der die Tankstelle einst stand. Fotografien aus dem Werk werden nun in der Sonderausstellung „Tanken an der Deutschen Alpenstraße. Eine Bilderreise“ präsentiert. Grundstock dafür sind die Fotos von Christian Bäck. Die Bilder von Tankstellen entlang der Alpenstraße seien „von der Ästhetik so toll“, schwärmt der leitende Hausforscher Simon Kotter und flaniert mit Bäck, Kania-Schütz und Angelika Spitzer, Leitung Kommunikation, durch die Präsentation. Bäck, Fotograf aus Großweil, investierte reichlich Zeit in das Projekt, pro Tag habe er maximal eine Tankstelle abgelichtet, sagt er. Nicht nur das Licht musste passen, auch die Situation. Manchmal musste der Großweiler abwarten, bis die jeweilige Tankstelle frei von Fahrzeugen war. An einer habe partout ein Wohnmobil geparkt, schließlich habe er den TÜV-Termin des Gefährts abgewartet, für einen freien Blick auf den Bau. Nur wenige Tankstellen werden noch als solche genutzt, „der Rest ist total faszinierend“, meint der Fotograf. Hier ein Blumenladen, dort eine Autowerkstatt, andernorts ein Café oder gar ein völlig brachliegendes Konstrukt, das in der Umgebung zu verschwinden scheint. Es seien nicht nur 20 Fotos, sagt Kania-Schütz, es sei die „Essenz“ eines großen, ungewöhnlichen Projektes, das „i-Tüpfelchen“.

Fest zum Abschied

Und mit diesem i-Tüpfelchen wird sich die Leiterin noch in diesem Jahr aus dem Freilichtmuseum Glentleiten verabschieden, sie gehe „in Richtung Ruhestand“, sagt sie. Aber gewiss nicht ohne ein Abschlussfest, ein Highlight, dass Kania-Schütz in ihrem Vorausblick glatt ausgelassen hat.

