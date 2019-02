Glentleiten: Holpriger Start in neue Saison

Das im vergangenen Jahr eröffnete Eingangsgebäude ist der ganze Stolz des Freilichtmuseums Glentleiten. Doch zum Start in die Saison 2019 braucht die Gastronomie einen neuen Betreiber. Denn die bisherige Wirtin Franziska Schwinghammer hört aus familiären Gründen auf.

Großweil – Der Bezirk Oberbayern, Träger des weiträumigen Freilichtmuseums Glentleiten hoch über Großweil, nahm für das neue Eingangsgebäude viel Geld in die Hand. Rund 13,5 Millionen Euro kostete der imposante Komplex, der vergangenes Jahr pünktlich zum Saisonbeginn eröffnet wurde. Das Herzstück ist ein bayerisches Lokal samt Schaubrauerei, in dem sich die Museumsbesucher stärken und selbstgebrautes Bier genießen können. Pächterin ist die Murnauer Traditionsbrauerei Karg, die sich wiederum mit der Bad Kohlgruberin Franziska Schwinghammer eine erfahrene Wirtin als Unterpächterin mit ins Boot geholt hatte. Die Aufgabenteilung war klar: Die Brauerfamilie Schubert stellt den Gerstensaft her – und Schwinghammer schultert zusammen mit ihrem Team die Gastronomie.

Doch für die kommende Saison, die traditionell an Josefi am 19. März losgeht, müssen sich die Schuberts einen neuen Geschäftspartner suchen. Denn Schwinghammer, die zusammen mit ihrem Mann die Hörnlehütte bewirtschaftet, stieg aus dem Glentleiten-Projekt aus. Dies bestätigten auf Tagblatt-Nachfrage Karg-Chef Franz Schubert und der Bezirk Oberbayern. Schwinghammer war für eine persönliche Stellungnahme nicht zu erreichen. Aber ausschlaggebend für den Rückzug sind nach Angaben des Bezirks familiäre Gründe.

Wirtschaftlich scheint der Betrieb gut zu funktionieren. Schubert ist jedenfalls zufrieden: Die erste Saison sei „gut gelaufen“, berichtet der Unternehmer. Die Gaststätte werde gut angenommen – und man habe in der kleinen Anlage rund 200 Hektoliter Bier produziert. „Die Leute sind zufrieden.“ Konkrete Zahlen nennt er zwar nicht. Aber die Umsätze hätten gepasst. Es sei daher „schade“, dass Schwinghammer nicht weitermache.

Das Interesse der potentiellen Nachfolger ist offenbar groß. Laut Schubert sind schon fünf Bewerber vorstellig geworden. Demnächst werde man einen geeigneten Kandidaten auswählen. Entscheidend sei, dass dieser auch einen Stoßbetrieb im Kreuz hat. Zu solch einem Besucheransturm kann es schnell kommen, wenn etwa mehrere Busse gleichzeitig die Bildungseinrichtung ansteuern, die einen Einblick in das Leben und Arbeiten der Menschen Oberbayerns anno dazumal gewährt.

Beim Bezirk beurteilt man die Sache ähnlich: „Das erste Jahr in der neuen Museumsgastronomie war sehr erfolgreich und wir hoffen, dass die Glentleitner Wirtschaft in diesem Sinne weitergeführt und ausgebaut wird“, erklärt Sprecherin Constanze Mauermayer. Schwinghammer habe als „umsichtige und zupackende Wirtin einen großen Einsatz geleistet und das Wirtshaus auf das richtige Gleis gesetzt“. Und weiter: „Die Weichen für die Schaubrauerei und die Wirtschaft sind also richtig gestellt, die Rückmeldungen unserer Museumsgäste sehr positiv. Darauf wollen wir aufbauen.“ Der Bezirk gehe fest davon aus, dass die Besucher zum Saisonstart in der Gastronomie bewirtet werden.