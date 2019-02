Glentleiten: Volles Programm nach Winterschlaf

Mitte März ist es soweit: Dann startet das Freilichtmuseum Glentleiten oberhalb von Großweil in die neue Saison. Ob Kunstaktion, Alphornbläsertreffen oder Sonderausstellung – die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Großweil – „O´zapft is!“, heißt es zur Eröffnung der neuen Saison des Großweiler Freilichtmuseums an der Glentleiten. Traditionell erwacht die Einrichtung des Bezirks Oberbayern am Josefi-Tag, 19. März, aus dem Winterschlaf. Hierfür wurde bereits im Januar mit Unterstützung von Bezirkstagspräsident Josef Mederer ein Josefi-Bock eingebraut. Zum Auftakt im März kann das Starkbier angezapft und genossen werden. Diesem Tag blickt Dr. Melanie Bauer, die für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, entgegen. Sie hat das Konzept des neuen Museumsjahres mitgestaltet und freut sich insbesondere über die Sonderausstellung mit dem Titel: „Eine neue Zeit. Die ,Goldenen Zwanziger’ in Oberbayern.“ Bauer zufolge präsentiert die Schau, die im Mai eröffnet wird, einen Epochenumbruch. „Es wird aufgezeigt, welche Auswirkungen die Schaffung des Freistaats Bayern und die Einführung der Demokratie auch für die Menschen auf dem Land hatten“, erklärt sie.

Wie das Leben auf dem Land in vergangenen Zeiten aussah, zeigt auch ein bewährter Veranstaltungsreigen: Am Mühlentag (10. Juni) laufen die Schaufelräder des Mühlendorfs auf Hochtouren, am Dreschtag (3. Oktober) wird Getreide bearbeitet, und an Kirchweih (20./21. Oktober) winkt ein buntes Programm mit Tanz, Musik und Vorführungen. Darüber hinaus erwarten die Besucher diverse Aktionstage. Zum Beispiel stehen am 30. Juni unter dem Motto „Gmahde Wiesn“ das Grasmähen und dessen technische Entwicklungen in den letzten Jahrhunderten im Fokus. Anhand moderierter Darbietungen erleben die Zuschauer hautnah, wie das Mähen mit der Sense funktioniert und auf welche Weise heute Gras zu Heu oder Silage verarbeitet wird.

Musikalisch geht es am 13. Oktober zu, wenn die Glentleiten zum ersten Alphornbläser-Treffen einlädt. An dieser Stelle finden sich mehrere Bläser-Gruppen im Museum ein, um das Publikum mit dem besonderen Klang des ursprünglich aus der Schweiz stammenden Instruments zu begeistern. Außerdem beteiligt sich das Freilichtmuseum im Juli am oberbayerischen Kulturfestival „ZAMMA“ mit einer Kunstaktion: In Kooperation mit dem Freisinger Konzeptkünstler Alexis Dworsky und der Caritas Garmisch-Partenkirchen nehmen die Teilnehmer die Party-Reklame im ländlichen Raum unter die Lupe. „Man darf gespannt sein, wie das Thema im Anschluss künstlerisch umgesetzt wird“, meint Bauer. Während des Festivals und bis Mitte August sind Fotos von Alexis Dworsky sowie die Ergebnisse der Kunstaktion in der Zollingerhalle an der Glentleiten zu sehen.

Selbstverständlich ist auch für die kleinen Besucher einiges geboten. Während der Ferien oder am Wochenende gibt es für sie spannende Programmpunkte. Neu ist etwa die Aktion „Einen Nachmittag Imker sein“ in den Pfingstferien sowie ein Pflanzprojekt im Krautgarten, das Ende Mai für Familien stattfindet. Ferner gibt es neue Kurse für Erwachsene. Und auch die Töpferei hat ihr Mitmach-Angebot erweitert. Fest steht: Bei einem Ausflug auf die Glentleiten kommen Jung und Alt auf ihre Kosten.

Constanze Wilz