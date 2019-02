Großweiler Schüler backen Brot

Es geht um die Wertschätzung für Lebensmittel, aber auch um überlieferte Herstellungsverfahren. Demnächst dürfen Kinder der Grundschule Großweil/Schlehdorf im Freilichtmuseum Glentleiten selber Brot backen. Initiator ist die Hochschule München. Im Optimalfall findet die Veranstaltung künftig jedes Jahr statt.

Großweil – Anfang April wird es für die Drittklässler der Grundschule Großweil/Schlehdorf spannend. Sie dürfen am Freitag, 5. April, mit Bäckermeister Stefan Luidl Brotteig anfertigen. Tags drauf formen sie Laibe, die dann im historischen Backhaus im Freilichtmuseum Glentleiten gebacken werden. Während das Brot im Ofen ist, sind die Kinder und Eltern eingeladen, gemeinsam Butter zu machen. Später führen die Schüler einen Tanz auf. Eine gemeinsame Brotzeit aller Teilnehmer steht natürlich auch auf dem Programm. Das selbstgemachte Brot kommt auf den Tisch, die Butter sowie Aufstrich aus dem Kramerladen.

Hintergrund des Ganzen ist ein länderübergreifendes EU-Projekt, mit dem gerade die Hochschule München befasst ist. Es heißt AlpFoodWay, ist Teil des Alpine Space Programm ist und wird aus Interreg-Mitteln finanziert. Das zentrale Thema ist dabei nach Angaben der Hochschule das „immaterielle Kulturerbe der Lebensmittel im Alpenraum, das eine starke identitätsstiftende Bedeutung für die alpenländische Bevölkerung inne hat. Dabei sollen nicht nur die Lebensmittel selbst im Fokus stehen, sondern die dahinterstehenden Landschaften und Gemeinschaften, die überlieferten Herstellungsverfahren und Handwerkstechniken, die Verwendung und Bedeutung von Lebensmitteln in Bräuchen, Festen und ritualisierten Handlungsformen, sowie die Weitergabe von althergebrachtem Wissen“.

Die Hochschule betreut drei Pilotprojekte im bayerischen Alpenraum. Eines davon ist der Tag des Brotes („A Loab vo uns“), der gemeinsam mit dem Freilichtmuseum abgehalten wird. Dabei orientiert man sich am Aostatal. Dort haben viele Dörfer mindestens einen Gemeinschafts-Ofen, wo in der Vergangenheit die Familien abwechselnd das Roggenbrot für den eigenen Verbrauch am Winteranfang backten. Einige Öfen wurden renoviert und sind auch heute noch in Betrieb. Es gibt sogar ein eigenes Schwarzbrotfest.

Bei der Hochschule München kümmert sich Florian Ortanderl um das Großweiler Projekt. Optimal wäre es seiner Ansicht nach, wenn die Brotbackaktion dort jedes Jahr stattfinden würde. Aber die Hochschule werde daran nicht mehr beteiligt sein. Man sei in der Sache lediglich der Initiator. „Wir versuchen, das Projekt an die Grundschule, die Bäckerei Luidl und das Freilichtmuseum zu übertragen“, sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter. Also an die lokalen Akteure.

Herbert Thieme, Leiter der Grundschule, sagt, dass diese voll hinter dem „Tag des Brotes“ stehe. „Es freut uns, dass er im Freilichtmuseum stattfinden kann.“

Brot und dessen Symbolik spielt auch im Kommunionsunterricht der Großweiler Drittklässler eine Rolle. „Deswegen wollte die Hochschule eine dritte Klasse haben“, erklärt der Rektor. Die Kinder werden an die eigenen Eltern Einladungen für die Brot-Veranstaltung schicken. Auch Politiker, Vertreter des Handwerks und die Geistlichkeit sollen welche bekommen. Auf der Webseite www.alpine-space.eu wird das Ereignis bereits als „breadbaking event at Glentleiten open air museum“ angekündigt.

Das Freilichtmuseum erforscht und vermittelt bekanntlich die Alltagskultur und -geschichte der Menschen im ländlichen Oberbayern. „Hierzu gehören selbstverständlich auch deren Ernährungsgewohnheiten“, sagt Sprecherin Dr. Melanie Bauer. Seit Jahren zeige das Museum deshalb zum Beispiel zwischen Mai und Oktober, wie Brot in einem historischen Backhaus gebacken wird – immer donnerstags sowie an ausgewählten Veranstaltungstagen wie etwa dem Mühlentag am Pfingstmontag. „Dafür können wir seit langem auf die Unterstützung von Stefan Luidl/Bäckerei Luidl in Großweil setzen. Als die Hochschule München bei uns anfragte, ob wir uns am Projekt AlpFoodway, das sich der Erforschung und Erhaltung der alpinen Esskultur widmet, gemeinsam beteiligen möchten, haben wir natürlich ja gesagt.“

Roland Lory