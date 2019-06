Geisterfahrer auf der A95: Polizei sucht Zeugen

Immer mal wieder kommt das vor: Autofahrer nutzen die falsche Fahrbahn. Das ist nun auf der A95 passiert.

Großweil - Der Schrecken saß tief. Der Autofahrer, der am Freitagmorgen gegen 2.45 Uhr auf der Autobahn 95 in Richtung Süden unterwegs war, traute seinen Augen nicht, als ihm – und zwar auf der linken Fahrspur auf seiner Seite – ein anderes Auto entgegenkam. Da dieser Pkw nach Angaben des Zeugen in Höhe der Anschlussstelle Murnau/Kochel sehr langsam unterwegs war, geht die Verkehrspolizei Weilheim nun davon aus, dass es diesem Geisterfahrer wohl bewusst war, dass er sich auf der falschen Seite befand.

Lesen Sie auch:

Taxifahrer als Geisterfahrer auf A95: Schwerer Unfall stellt Polizei vor Rätsel

Von diesem Fahrzeug ist jedoch lediglich bekannt, dass es sich eventuell um einen Audi gehandelt haben könnte. Da bisher auch nur eine Mitteilung bei der Polizei einging, vermuten die Beamten, dass der Falschfahrer, unmittelbar nachdem er dem genannten Zeugen aufgefallen war, gewendet und dann seine Fahrt in der richtigen Richtung fortsetzt hatte. Dennoch wird nach weiteren Zeugen gesucht. Wer etwas gesehen hat, soll sich in der Inspektion in Weilheim unter der Nummer 08 81/64 03 02 melden.

Das könnte Sie auch interessieren: Tesla-Fahrer gibt auf nasser A95 Vollgas - mit schweren Folgen