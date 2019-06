Großweil: Mühlentag an der Glentleiten - Was ist eigentlich eine Wetzsteinmacherei?

Was ist eigentlich eine Wetzsteinmacherei? Am Mühlentag an der Glentleiten werden diese und andere Fragen beantwortet.

Großweil – Das wird der Ferien-Höhepunkt im Freilichtmuseum: Am Pfingstmontag, 10. Juni, findet der traditionelle Mühlentag an der Glentleiten statt. Diese Veranstaltung findet seit 1993 deutschlandweit statt und wurde von der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung ins Leben gerufen. Immer am Pfingstmontag rücken die Mühlen als einst wichtige Orte für technische Innovation und Begegnung ins Bewusstsein der Öffentlichkeit.

Das Freilichtmuseum Glentleiten nimmt den Aktionstag erneut zum Anlass, seine unterschiedlichen Mühlen zu präsentieren und erlebbar zu machen: Neben der klassischen Getreidemühle aus Fischbach in der Gemeinde Wackersberg sind die Wetzsteinmacherei aus Unterammergau, das Sägewerk aus Potzmühle im Landkreis Rosenheim, die Tuffsteinsäge aus Huglfing und die multifunktionale Hofmühle aus Unterlandtal im Berchtesgadener Land zu bestaunen und zum Großteil in Betrieb.

Die Verarbeitung von gemahlenem Mehl zeigt Bäckermeister Stefan Luidl im historischen Backhaus aus Arget, das an diesem Tag eingeheizt wird. In der Schmiede steigen ebenfalls die Temperaturen, wenn der Schmied das Eisen in der Esse zum Glühen bringt. In der Glentleitner Baugruppe „Technik und Gewerbe“, zu der die Mühlen gehören, ist also viel geboten. Für Kinder ist außerdem eine Bastelwerkstatt geöffnet.

tk

