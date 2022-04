Hoffnungsschimmer nach Zwangspause: Bezirksmusikfest steht vor der Tür - Josef Felix will in drei Jahren Führung abgeben

Der neue Vorstand des Bezirksmusikverbands: (vorne v. l.) Angelika Maier, Josef Felix und Tanja Geiger, (hinten v. l.) Markus Fees, Franz Gaisreiter, Josef Feuerecker, Manfred Poschenrieder, Ludwig Hornsteiner und Leonhard Breith. Nicht auf dem Bild: Andreas Staltmeier und Anita Mayrhans. © Herpen

Der Bezirksmusikverband Werdenfels hat bei seiner Versammlung auf der Glentleiten Bilanz gezogen. Zudem gab es einen Ausblick. Bezirksleiter Josef Felix will in drei Jahren die Leitung abgeben.

Großweil – Endlich wieder zusammensitzen, an einer Versammlung teilnehmen, ratschen und in aller Ruhe ein, zwei Halbe trinken. Die Erleichterung darüber, dass dies alles endlich wieder möglich ist, war den rund 70 Mitgliedern des Bezirksmusikverbandes Werdenfels im Musikbund von Ober- und Niederbayern auf ihrer Jahresversammlung in der Glentleitner Wirtschaft und Brauerei durchweg ins Gesicht geschrieben. Und zusätzliche Freude bereitete vor allem den Großweilern, dass das Bezirksmusikfest mit Marschmusikwettbewerb am 15. Mai in ihrer Gemeinde ausgerichtet wird.

Ab März 2020 war Schluss

Wie sehr die mehrfachen Corona-Zwangspausen den rund 1300 Aktiven aus den 35 Formationen des Bezirksmusikverbands Werdenfels zu schaffen gemacht hatten, ging aus dem Bericht von Bezirksleiter Josef Felix hervor. Ab Anfang März 2020 war nach seinen Worten Schluss mit der Musik gewesen: „Erst ab Juli konnten wieder Konzerte unter Auflagen stattfinden.“ Doch die Freude währte nicht lange: Sowohl der Auftritt der Jugendkapellen im Augustinerzelt auf dem Münchner Oktoberfest als auch das Bezirksmusikfest in Großweil wurden abgesagt. Zwar hätten von Mitte Juni bis Mitte Oktober 2021 die meisten musikalischen Verpflichtungen wahrgenommen werden, sagte Felix. Aber nach weiteren, noch strengeren Beschränkungen stellten die meisten Kapellen ihren Betrieb ein. Gerade während der Pandemie habe sich gezeigt, wie wichtig die Mitgliedschaft im Musikbund sei, weil Einzelkünstler mit ihren Problemen oft alleine dagestanden seien. „Man braucht einfach einen Dachverband“, betonte Felix.

Doch nun zeigt sich nach den dunklen Corona-Jahren ein Hoffnungsschimmer: Das 24. Bezirksmusikfest mit Marschmusikwertung wird am Sonntag, 15. Mai, in Großweil ausgerichtet (Bericht folgt). Noch könnten sich Kapellen für die Teilnahme bei der Marschmusikwertung anmelden, sagte Felix. Zur Frage, ob angesichts des Ukraine-Kriegs ein solches Fest gefeiert werden darf, äußerte sich Großweils Bürgermeister Frank Bauer (Freie Wähler) in seinem Grußwort: „Wir helfen den Ukrainern, nehmen Flüchtlinge auf, machen Sachspenden, kaufen Rettungswagen und schicken sie rüber. Aber es muss auch für uns mal eine Zeit geben, in der wir feiern dürfen.“ Das ganze Dorf fiebere schon darauf hin. Rückendeckung bekam er von Landrat Anton Speer (Freie Wähler): „Wir hoffen, dass sich langsam wieder Normalität einstellt, damit wir unsere Traditionen und unser Brauchtum pflegen können. Das Bezirksmusikfest ist der Anfang.“ Auch verwies Speer auf die dreiviertel Million Euro, die alljährlich von Landkreis für die Ausbildung von Jungmusikanten zur Verfügung gestellt werde. Die Geschäftsführerin des Musikbundes von Ober- und Niederbayern, Julia Strasser, erklärte, dass in ihrer Organisation in den vergangenen zwei Jahren hauptsächlich an der Digitalisierung gearbeitet worden sei. „Wir haben nun unter www.mon-on line.de neue Web-Seiten und eine neue Verwaltungssoftware“, sagte sie. „Die Anmeldungen zu Kursen können jetzt ganz einfach über den ‚Kursfinder‘ gebucht werden.“ Auch könnten sich die einzelnen Kapellen auf der Homepage vorstellen.

Digital anmelden

Weil Bezirksgeschäftsführer Andreas Staltmeier aus gesundheitlichen Gründen verhindert war, gab der stellvertretende Bezirksleiter Manfred Poschenrieder einen Rückblick auf die letzte Bezirksversammlung vom 27. November 2019. Bezirksdirigentin Angelika Mair bot ihre Unterstützung bei den Proben für die Marschmusikwertung an („Meldet euch einfach bei mir“), und Bezirksjugendleiterin Tanja Geiger erklärte, dass sich alle Prüflinge für die Leistungswettbewerbe künftig digital anmelden können. Von einem Stabführerlehrgang für Trommlerzüge kurz vor dem Ausbruch der Pandemie berichtete Bezirkstambourmajor Franz Gaisreiter. „Im Frühjahr 2023 wird’s wieder einen geben“, stellte er in Aussicht. Einstimmig bestätigte die Versammlung die Vergabe des 25. Bezirksmusikfestes nach Wallgau. Es geht im Juni 2023 über die Bühne.

Bei den Neuwahlen gab es im Vorstand bis auf einen zusätzlichen Beisitzer keine Veränderungen. Felix kündigte ebenso wie der stellvertretende Bezirksleiter Poschenrieder an, in drei Jahren sein Amt aufgeben zu wollen. „Ihr müsst’s euch bis dahin zwei Neue suchen“, sagte Felix, der den Bezirksmusikverband Werdenfels bereits seit 2003 führt.

Der neue Vorstand

Bezirksleiter: Josef Felix, Stellvertreter: Manfred Poschenrieder, Geschäftsführer: Andreas Staltmeier, Bezirksjugendleiterin: Tanja Geiger, Stellvertreterin: Anita Mayrhans, Bezirksdirigentin: Angelika Maier, Stellvertreter: Markus Fees, Bezirkstambourmajor: Franz Gaisreiter, Beisitzer: Josef Feuerecker, Ludwig Hornsteiner und Leonhard Breith (Letzterer kam neu hinzu), Kassenprüfer: Johann Oswald und Hubert Schwingshandl senior. Delegierte des Bezirksmusikverbandes Werdenfels für die Delegiertenversammlung: 1. Josef Burkart, 2. Georg Horak, 3. Ludwig Hornsteiner, 4. Anita Grabmeir, Ersatzdelegierte: Martin Klöck, Hubert Schwingshandl junior, Johann Oswald und Veronika Hirschvogl.

Heino Herpen

