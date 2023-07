Motorradfahrer überschlägt sich mehrfach bei Unfall auf Autobahn - Schwere Verletzungen

Von: Roland Lory

Teilen

Die Polizei ist vor Ort (Symbolbild). © Friso Gentsch/dpa

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall auf der A95 schwer verletzt. Der Schaden beträgt rund 10000 Euro.

Großweil - Ein Motorradfahrer hat sich am Sonntag bei einem Unfall auf der Autobahn bei Großweil schwer verletzt. Der 72-Jährige aus dem Landkreis Bamberg war gegen 12.20 Uhr mit einer BMW in Richtung München unterwegs. Circa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Murnau/Kochel verlor der Mann laut Polizei aus bis dato ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte zwei Mal mit der Mittelschutzleitplanke, ehe er von seinem Motorrad herunterfiel und sich anschließend mehrfach überschlug. Der Mann wurde zwar schwer, aber nach Stand Montagnachmittag nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Es musste deshalb auch von einem Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden. An der Mittelschutzleitplanke wurden zwei Felder beschädigt. Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen schließt die Polizei aus, dass andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren. Zahlreiche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Großweil, Murnau und Ohlstadt waren vor Ort.