Musikalische Grenzgänger: Band Maxjoseph gestaltet erstes „Sommerspecial“ auf der Glentleiten

Teilen

Die Band Maxjoseph bezieht sich mit ihrem Namen auf den bayerischen Kurfürsten Max Joseph III., der als progressiv und modern galt. Diesen Stil, einen Grenzgang der Volkmusik mit anderen Stilrichtungen, pflegen (v. li.) Georg Unterholzner, Andreas Winkler, Josef Steinbacher und Florian Mayrhofer. © Sauer

Die junge Band Maxjoseph gab das erste Konzert der neuen Reihe „Sommerspecial“ auf der Glentleiten. Rund 40 Besucher waren in den Bundwerkstadl gekommen.

Großweil – „Sommerspecial am Abend“ heißt eine neue Reihe im Freilichtmuseum Glentleiten. Zum Auftakt am Freitag war die Tölzer Band Maxjoseph zu hören. Rund 40 Besucher waren in den Bundwerkstadl gekommen. Das Ambiente war passend, die Organisatoren hätten sich aber über ein paar Zuhörer mehr gefreut.

Quartett präsentierte Kompositionen seines Debütalbums „Neue Welt“

Das Quartett, bestehend aus Florian Mayrhofer (Tuba), Andreas Winkler und Josef Steinbacher (steirische Harmonika) sowie Georg Unterholzner (Gitarre), präsentierte Kompositionen seines Debütalbums „Neue Welt“. Darin verbinden die vier Musiker Volksmusikelemente wie Märsche, Walzer und Jodler mit Blues, Jazzharmonien und Improvisationen, klassischer Musik und rhythmischen Elementen. Durch die besondere Instrumentierung wird eine außergewöhnliche Klangvielfalt erzeugt. Man glaubt, vertraute Melodien und Klangfolgen zu erkennen, wird aber jedes Mal durch die Variationen und die unglaubliche Klangdynamik überrascht.

Die jungen Musiker zogen das Publikum rasch in ihren Bann. Das war gleich beim ersten Stück „Run to Dana“ zu spüren. Jeder war Meister seines Instrumentes. Kein Instrument dominierte im Zusammenspiel, die Vier sind gut aufeinander abgestimmt. Weil die Stücke alle ohne Text auskommen, erzählten die Musiker abwechselnd den Hintergrund ihrer Entstehung. Es waren nicht nur humorvolle Erläuterungen, sondern auch einfühlsame Geschichten, teilweise mit persönlichem Bezug zur eigenen Kindheit. Zum Beispiel widmete Georg Unterholzner ein stimmungsvolles Gitarrensolo seinem Großvater, der vor langer Zeit auf der Glentleiten gearbeitet hat. Für Erheiterung sorgten die Erläuterungen zum wiederholt verschobenen Albumstart in der Corona-Zeit. Immer wieder war Vorfreude aufgeflammt – und dann wurde es doch nichts. „Third Edition“ heißt das daraus resultierende Stück voller Rhythmik und Klangfülle, das vom Publikum mit lang anhaltendem Applaus belohnt wurde. „Jetzt wissen Sie, wie sich Vorfreude 16 auf einer Skala von 1 bis 10 anhört“, sagte Florian Mayerhofer schmunzelnd.

Neues Programm ab Herbst

Die Musiker gaben auch eine Kostprobe ihres neuen Programms, das es ab Herbst geben wird: „Tabula Rasa“ heißt das Stück – und man darf wirklich gespannt sein, was dem alles folgt. Nach dem gefühlvollen Schluss mit „Aurora“ gab es stehende Ovationen und noch zwei Zugaben, eingerahmt von dem Gedicht „Sehnsucht“ von Joseph Eichendorff, das Georg Unterholzner vortrug. (ANdreas Sauer)

Weitere Termine

Das Freilichtmuseum Glentleiten veranstaltet die Reihe „Sommerspecial am Abend“ bis September einmal im Monat am Freitag um 18 Uhr. Weitere Termine sind 16. Juni (Kabarett mit Claudia Pichler), 14. Juli (Duo Gruber & Schwarz), 11. August (Lesung mit den Schauspielern Stefan Murr und Heinz-Josef Braun) sowie 8. September (Kabarett mit Franziska Wanninger, Musik von Florian Burgmayr).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.