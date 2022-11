Premiere „Ostwind“ bläst durch Neuwirtbühne Großweil

Judith Strohengel (Katharina Lieb) gibt Melitta Birke (Roswitha Leis) eine Kostprobe ihres physiotherapeutischen Könnens. © cs

Bei der Premiere der neuen Komödie bläst der „Ostwind“ lustig, skurril und auch mal derb über die Neuwirtbühne in Großweil.

Großweil – Das Leben am Land ist nur für Städter eine Oase des Friedens und der Eintracht. Wer am Dorf groß geworden ist, der weiß, dass auch das schönste Idyll Risse aufweist, wenn man etwas genauer hinschaut. Es menschelt allenthalben, und wenn es um den Diridari, das Gerstl, das Moos geht, wird mit harten Bandagen gefochten. Theaterschreiber Sepp Daser ist am Dorf groß geworden und kennt seine Pappenheimer. Außerdem hat er schon in der Vergangenheit bewiesen, dass er ein feines Gespür für Themen und heiße Eisen hat. Man denke nur an sein Stück „Schwuhplattler“.

Für seine neue Komödie „Ostwind“ hat er die Klimakrise beziehungsweise die Behebung derselben in den Fokus gerückt. Damit kann nämlich auch viel Geld verdient werden. Etwa beim Bau von Windrädern in dem abgelegenen Weiler Höllersberg. Der Ort ist fiktiv und ist es doch nicht. Auch im Loisachtal wurde schon heftig über Sinn und Unsinn von Windrädern gestritten. In Höllersberg versucht der Biogaspatron Kitzbichler (Peter Auer als souveräner Bazi, wie er im Buch steht), durch ein paar Grundstücksgeschäfterl, bei denen die restlichen Dorfbewohner über den Tisch gezogen werden, noch reicher zu werden.

Theaterschreiber Sepp Daser am Dorf aufgewachsen

Sein rustikal hinlangender und wenig Skrupel kennender Helfer Sedlaczek wird von Andreas Glas hingebungsvoll verkörpert. Gegenspieler ist der Gruabn-Jackl (Daniel Stowasser), der fingerknetend den etwas naiven, braven Kleinhäusler mimt, der nicht mitmachen will. Leider sind auf seinem Grund ein paar Müllaltlasten versteckt, eine früher durchaus lässliche Sünde auf dem Dorf.

„Du gell, du Vogelkaschperl!“: Der rabiate Sedlaczek (Andreas Glas) droht dem Ornithologen Zacharias von der hohen Thann (Josef Daser). © cs

Großer Kontrahent des Kitzbichlers ist aber natürlich Josef Daser selbst, der in die maßgeschneiderte Rolle eines verschrobenen Vogelkundlers namens Zacharias von der hohen Thann geschlüpft ist. Allein der Name ist Anlass für allerlei bairische Verunglimpfungen und boshaften Spott. Aber nach vielen Verwirrungen behält der „Vogelkaschperl“, der partout einen Biotopverbund Haselmoosfilz durchsetzen will, gegen alle Widerstände der Dorfbewohner die Oberhand. Nun ja, das soll es auch im echten Leben schon gegeben haben. Höllersberg ist doch nicht so abgelegen, wie es scheint. „Sex sells“ – auch im Theater: Das biedere Liebespaar von einst, das sich auf der Bühne sucht, wird in „Ostwind“ von der selbstbewussten, von der Männerwelt längst enttäuschten Hunde-Physiotherapeutin Judith Strohengel (Katharina Lieb) und der berechnenden Windparkprojekt-Leiterin Melitta Birke (Roswitha Leis) abgelöst. Vortrefflich, die beiden Schauspielerinnen. Je nach Verhandlungslage baggern sich die beiden Damen an, wissen aber – zur Not auch sehr brachial und derb – mit den Mannsbildern und ihren Übergriffigkeiten umzugehen. „Holla die Waldfee…“, staunt da der brave Gruabn-Jackl.

Auch Klimakrise als großes Thema

„Endlich können wir wieder vor Publikum spielen“, freute sich vor vollem Haus nach einer vielbeklatschten Premiere Regisseur Josef Daser. Unter den Zuhörern befanden sich auch die bekannten Schauspieler Hermann Giefer („Dahoam is dahoam“, „Rosenheim Cops“) und Ursula Burkhard („Café Meineid“, „Rosenheim Cops“). Burkhard zeigte sich von der ganzen Atmosphäre in der Großweiler Gaststätten-Bühne sehr angetan. Das sei „zauberhaft“. Die gebürtige Oberammergauerin weiß ganz genau, worauf’s bei so einem Theater wirklich ankommt. Auf die Sprache und Authentizität der Figuren. „Das merkst du ja gleich, wenn die nicht richtig Bairisch können. Dann blendest du gleich ein bisschen aus.“ Bei der Neuwirtbühne bestand diesbezüglich keinerlei Gefahr. Theater aus der Region für die Region. Gottseidank. (Christoph Schnitzer)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.