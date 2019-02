Prinzengarde Großweil hat 40 Auftritte

Den nächsten Loisachwurm hat die Großweiler Prinzengarde „Jumping Jacks“ bereits fest im Blick. Die jungen Frauen haben heuer rund 40 Auftritte.

Großweil – Für die elf Mädchen der Großweiler Prinzengarde „Jumping Jacks“ zählt der Fasching zur schönsten und aufregendsten Zeit im Jahr. Ihre offizielle Funktion als Garde mit eigenem Marsch samt Prinzenpaar übt die Truppe im Turnus von vier Jahren aus. Dann findet im Dorf der berüchtigte Loisachwurm statt. Um sich auf diesen Umzug 2020 einzustimmen, absolvieren die jungen Frauen schon heuer zahlreiche Auftritte bei Faschingsbällen in der Region, wo sie sich als Showtanzgruppe präsentieren.

Für die Choreographien ist Julia Raffeiner zuständig. Seit 2007 ist sie bei dem 120 Mitglieder starken Verein, der 1972 gegründet wurde, als Trainerin tätig. Sie bringt den Mädchen die entsprechenden Bewegungen bei. Der Stil der Gruppe ist modern: Neben Jazz Dance und Akrobatik-Einlagen beinhaltet ihr Repertoire auch Hip-Hop-Einflüsse. Um bei der Garde mitzumachen, benötigt man keine tänzerischen Vorkenntnisse, wie Raffeiner betont. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 18 Jahren. Auch dürfen nur Teilnehmer aus Großweil mitwirken. Aktuell ist es eine reine Frauengruppe. Es waren aber auch schon vereinzelt Männer mit von der Partie. „Grundsätzlich sind wir Männern gegenüber aufgeschlossen“, erklärt Raffeiner, die ihre Schützlinge momentan zweimal pro Woche trainiert.

Die Abläufe regelmäßig zu proben, ist wichtig – immerhin stehen in diesem Jahr rund 40 Auftritte an. Unter anderem sorgten die Tänzerinnen beim Hornschlittenrennen in Garmisch-Partenkirchen für Stimmung. Am Faschingssonntag, 3. März, nimmt die Truppe am Maschkeraumzug in Ohlstadt teil. Diese Saison voller Showtanzauftritte hat ein Ziel: die Vorbereitung auf den Großweiler Gaudiwurm. Die Vorfreude ist groß: „Wir fiebern schon darauf hin. Die Teilnahme stellt für uns eine Ehre dar, weil wir schließlich auch unseren Ort vertreten“, sagt die 20-jährige Barbara Singer. Im „Loisachwurmjahr“ sind die Tänzerinnen zudem damit beschäftigt, eine Kindergarde bestehend aus Grundschülern auf die Beine zu stellen und zu trainieren. Die meisten Mädchen, die jetzt bei den „Jumping Jacks“ aktiv sind, marschierten zuvor im Rahmen der Kindergarde bei dem Umzug mit. „Aufgrund des vierjährigen Turnus besteht diese Chance nur für einen Jahrgang, das ist natürlich etwas Besonderes“, sagt Raffeiner.

Je näher der Termin rückt, desto größer ist die Aufregung. Beim Auftritt 2020 muss alles perfekt sitzen. Daher werden die Übungseinheiten im nächsten Jahr intensiviert. Darüber hinaus wird das Showtanzkostüm, das aktuell aus einem grün-schwarzen Oberteil mitsamt einem Rock aus silbernen Pailetten besteht, gegen ein Marschkostüm ausgetauscht. Die Bekleidung wird eigens von einer Schneiderin im Ort gefertigt. Außerdem muss ein Prinz erwählt werden, der die Truppe zusammen mit einer Prinzessin anführt. Zu diesem Anlass wird auch ein Gardemarsch präsentiert. „Wir freuen uns darauf. Der Spaß am Tanzen steht für uns im Vordergrund“, betonen die jungen Damen einstimmig. Wenn die Faschingszeit 2020 vorüber ist, legen die „Jumping Jacks“ eine zweijährige Pause ein. Die Tanzgruppe ist nur im Vorjahr des Loisachwurms sowie bei der Veranstaltung selbst als Garde aktiv.

Constanze Wilz