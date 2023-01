Trümmerfeld auf der Autobahn: Drei Leichtverletzte und über 46 000 Euro Schaden

Unfall am Donnerstagabend

Ein Auffahrunfall ist am Donnerstagabend an der A95 bei Großweil passiert: Die Bilanz: Drei Leichtverletzte und über 46 000 Euro Schaden.

Großweil – Zu einem Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, ist es am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf der A95 in Richtung München, circa 1,5 Kilometer nach der Anschlussstelle Murnau/Kochel, gekommen. Nach Auskunft der Verkehrspolizei Weilheim wurden dabei drei Personen leicht verletzt. An den drei stark beschädigten Fahrzeugen und der Leitplanke entstand ein Schaden von über 46 000 Euro.

Zunächst war laut Polizei ein 23-Jähriger aus dem Landkreis mit seinem Suzuki in das Heck eines vor ihm fahrenden Skoda Yeti gekracht, den ein Münchner (70) gelenkt hatte. Anschließend stiegen beide Fahrer und der 81-jährige Beifahrer des Suzukis aus und gingen Richtung Standstreifen. Unmittelbar darauf kollidierte ein Penzberger (72) mit seinem Mercedes mit dem Suzuki. Die Fahrbahn wurde aufgrund des Trümmerfeldes für rund eine Stunde total gesperrt. Laut Polizei waren Feuerwehren aus Murnau, Garmisch-Partenkirchen, Ohlstadt und Großweil im Einsatz.