Grüne Verwandlungskünstler für reizvolle Gärten

Herbstliches Farbenschauspiel mit Stauden und Gehölzen. © sam Gartenmarketing

Die Gartenbaumschule Sauer in Murnau stellt Multitalente vor, die Herbstleuchten und Winterästhetik beherrschen.

Der berühmte Architekt Frank Lloyd Wright pflegte zu sagen: „Schenken Sie der Umgebung Ihres Hauses genauso viel Beachtung wie Ihrer Inneneinrichtung. Schaffen Sie Ausblicke und setzen Sie Pflanzen, die eine ästhetische Bereicherung sind. Denn Garten soll in jeder Jahreszeit ein Genuss sein.“

Die Akteure dafür liefert die Natur frei Haus: Grüne Verwandlungskünstler, die den Garten jetzt in herbstliches Farbenfeuer tauchen und ihm danach winterliche Anmut verleihen. Pflanzt man sie jetzt in der niederschlagsreichen Zeit, wachsen sie gut an. Davon profitieren Sie auch im kommenden Frühling.

Die Winterästhetik ist jeden Blick in den Garten wert. © sam Gartenmarketing

Aktuelles in der Gartenbaumschule Sauer

Pflanzenschätze für Herbst- und Wintergärten

Schmetterling auf einer leuchtenden Herbstaster © sam Gartenmarketing

Zu diesen Alleskönnern gehört die Gold-Waldrebe. Sie trägt nach den gelben Blüten wuschelige Fruchtstände, die vom winterlichen Raureif überzogen besonders apart wirken. Die unbelaubten roten Zweige des Sibirischen Hartriegels ziehen in schattigen Lagen den Blick magisch an. Der Korkflügelstrauch wirft sich in leuchtendes Herbstrot und trägt anschließend seine korkartige Rinde zur Schau. Der Zierapfel betört zunächst mit leuchtenden Äpfelchen und setzt mit ihnen kecke Farbakzente ins winterliche Weiß. Und der Liebesperlenstrauch schmückt sich in der nassen und kalten Jahreszeit mit violetten, die sattgrüne Stechpalme rechtzeitig zum Advent mit roten Beeren.

Legt man die Schere mal beiseite und schneidet Stauden nur selektiv zurück, gibt die Natur Gartenbesitzern viel zurück: wohltuend wenig Arbeit im Herbst, eine winterliche Gartenlandschaft, die jeden Blick nach draußen lohnt, Nahrung und Unterschlupf für Tiere in der kargen Jahreszeit.

Zu den Multitalenten im Staudenreich zählen Gräser. Während sich ihre Ähren im Herbstwind in Ocker-, Silber-, Kupfer- und Violett-Tönen wiegen, verwandeln sie sich im Winter in kristalline Kunstwerke: ob Chinaschilf, Lampenputzergras, Japangras oder Diamantreitgras. Astern und Japan-Anemonen bieten nach ihrem Farbenwettstreit im Gartenbeet nahrhafte Fruchtstände für Vögel und zauberhafte Raureifgebilde.

Welche Verwandlungskünstler die Natur in ihrer Trickkiste hat, zeigen die Gärtnerinnen und Gärtner von Sauer in den kommenden Wochen in ihrer inspirierenden Gartenbaumschule in Murnau. Neugierig? Der Ausflug lohnt sich.

Die Herbstaster im Raureif bietet atemberaubende Ausblicke in den Wintergarten. © sam Gartenmarketing

Sauer Pflanzenkulturen in Murnau © Sauer Gartengestaltung OHG

