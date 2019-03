Ein Gewinn für alle: Erfolgs-Messe kehrt zurück

Die erste Auflage hat sich als Gewinn für alle Seiten erwiesen: Rund 45 Aussteller präsentierten sich bei der Sozialen Messe in Murnau vor einem Jahr, über 1000 Besucher kamen zur Premiere. 2020 wird die Messe zurückkehren - mit neuem Schwerpunkt.

Murnau – Felix Burger schöpft verbal aus dem Vollen: „Das ist ein Erfolgsprojekt“, erklärt der Murnauer Marktgemeinderat und Referent für Familie, Behindertenaufgaben, Soziales und Wohnungswesen. Andere Beteiligte vertreten die gleiche Meinung. Kein Wunder also, dass die Soziale Messe „Hand in Hand im Blauen Land“ im Kultur- und Tagungszentrum (KTM) eine Neuauflage erfährt; Burger und Ursula Lampl, Leiterin des örtlichen Caritas-Mehrgenerationenhauses, haben diese federführend initiiert, mit im Boot sitzen Teilnehmer des Runden Tischs der sozialen Vereine und Institutionen. Der Termin für die zweite Runde steht bereits fest: Am Palmsonntag, 5. April 2020, sollen sich Vereine und Einrichtungen wieder präsentieren, auf die eigene Arbeit aufmerksam machen, ehrenamtliche Helfer gewinnen und sich mit Gleichgesinnten austauschen können. Dafür steht das gesamte KTM von 10 bis 17 Uhr zur Verfügung; eventuell, sagt Burger, werde es auch eine Abendveranstaltung geben. Träger ist erneut die Marktgemeinde.

Wieder wird sich vieles ums Ehrenamt drehen, der inhaltliche Schwerpunkt soll diesmal auf der Kinder- und Jugendarbeit liegen. Hier können neben Vereinen und Organisationen Streetworker ebenso gefragt sein wie Kindergärten oder Jugendamt.

Das übergeordnete Ziel steht für Burger fest: Die Messe soll eine dauerhaft wiederkehrende Einrichtung werden, um das Murnauer Miteinander und die sozialen Institutionen zu stärken. Der Wunsch, die Veranstaltung zu etablieren, sei auch am Runden Tisch entstanden. „Ich wüsste nicht, was dagegen spricht“, sagt Burger, dem es an Ideen für weitere thematische Schwerpunkte nicht mangelt.

Die rund 45 Aussteller der Erstauflage – für deutlich mehr fehlt im KTM der Platz – scheinen jedenfalls profitiert zu haben: „Viele haben weitere ehrenamtliche Helfer gefunden, neue Projekte angestoßen und waren glücklich, sich präsentieren zu können“, sagt Burger. Beim zweiten Mal sollen keine kommerziellen Anbieter mehr mit von der Partie sein, „nur Vereine und Institutionen, die etwas mit Murnau zu tun haben“.

Die Messe dient auch als Kontaktbörse: Vereine und Organisationen können sich vernetzen sowie abstimmen. Und sie haben die Chance, neue Ehrenamtliche für ihre Arbeit zu gewinnen: Menschen, die sich gerne einbringen würden, aber nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen.

Vereine und nichtkommerzielle Institutionen mit Bezug zu Murnau, die an der Sozialen Messen 2020 teilnehmen möchten, können sich an Felix Burger wenden: burger.felix@gmx.de.