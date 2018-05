Handyverbot in der Pause? So haben Sie abgestimmt

Ihre Meinung war gefragt: Was halten Sie von einer privaten Handy-Nutzung in der unterrichtsfreien Zeit? Knapp 400 Menschen haben ihre Stimme abgegeben.

Geht es nach Kultusminister Bernd Sibler (CSU), sollen Schulen mehr Eigenständigkeit bekommen. Jede Bildungseinrichtung könnte dann selbst entscheiden, ob Handys in der unterrichtsfreien Zeit genutzt werden dürfen. Das Tagblatt wollte von Ihnen, liebe Leser, in einer Umfrage wissen, wie Sie sich positionieren – für oder gegen eine „mobile Pause“. Von insgesamt 381 Stimmen sprachen sich 52 Prozent für ein Handyverbot aus. 20 Prozent vertreten die Meinung, dass sich die Schüler ohnehin nicht an eine solche Regelung halten würden, während 28 Prozent eine Handy-Sperre in der unterrichtsfreien Zeit als „Schmarrn“ einstufen.Die Umfrage ist nicht repräsentativ.