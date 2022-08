Ihr Spitzenmoment: Machen Sie mit beim 3. Kreativ-Fotowettbewerb der Zugspitz Region

Teilen

Machen Sie mit beim Kreativ-Fotowettbewerb der Zugspitz Region und gewinnen Sie mit etwas Glück eine Übernachtung im Boutiquehotel.

Im Fernsehen wird monatelang nach Super-Models gesucht, im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wird man auf der Suche nach Naturschönheiten dagegen schon auf den ersten Blick fündig: Hier gibt es unzählige Kraftorte, Plätze von friedvoller Stille und atemberaubender Anmut, Orte für innere Einkehr und sportliche Action. Die Zugspitz Region ist damit wie geschaffen für die Linse einer Fotokamera oder eines Smartphones. Das weiß auch Stephanie Daser, Dachmarkenmanagerin der Zugspitz Region GmbH. Stephanie Daser ruft deshalb zum dritten Mal in Folge zum beliebten Kreativ-Fotowettbewerb der Zugspitz Region auf. Mitmachen lohnt sich in diesem Jahr ganz besonders: Den Gewinnern winken unter anderem zwei Übernachtungen im Boutiquehotel „Werdenfelserei“ sowie regionale Inser Hoamat-Produkte.

Das Motto diesmal: Fotogen sucht Foto-GEN. „Heuer suchen wir deinen ganz persönlichen Spitzenmoment, dein Lieblingsbild aus der Zugspitz Region“, erklärt Stephanie Daser. „Egal ob Du darauf ein Naturschauspiel, Menschen oder Tiere ins rechte Licht gerückt hast. Egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter und egal ob sorgfältig komponiert oder gelungener Schnappschuss. Das Besondere kennt keine Einschränkung“, betont Daser. Mitmachen können erneut sowohl Profis als auch ambitionierte Hobbyfotografen:innen, Einheimische wie Gäste, Junge und Junggebliebene.

Die drei Gewinner werden von einer Fachjury aus Profi-Fotografen, Foto-Experten und Redakteuren der Fachzeitschrift ColorFoto sowie durch ein Publikums-Voting ermittelt. Eine größere Auswahl der besten Bilder werden ausgestellt und fließen in den von der Sparkasse Oberland produzierten Bildkalender 2024 ein.

Abgabe der Wettbewerbsbeiträge

Einsendeschluss ist der 01.10.2022. Zur Teilnahme am Wettbewerb kann das Foto per E-Mail an foto@zugspitz-region.de geschickt werden. Die Fotodatei sollte mindestens 1 MB und maximal 20 MB groß sein. Erlaubt sind die Dateiformate JPG und PNG.