Das perfekte Muttertagsgeschenk: Glow & Geschmeidigkeit der Haut

Teilen

Mit viel Fingerspitzengefühl trägt Jerrianne die Produkte auf. © Aneta Lehotska/www.anetalehotska.com, info@anetalehotska.com

Jerrianne Ritter Aesthetics: Ein besonderes Verwöhnangebot für Mütter und zum Muttertag.

Garmisch-Partenkirchen – Kühle legt sich aufs Gesicht. Es duftet nach Seegras, die Gedanken segeln davon. Meeresfrische, Entspannung, Erholung. Die Haut atmet auf, nimmt auf, der Körper fährt runter. Rund eine Stunde verwöhnt Jerrianne von Jerrianne Ritter Aesthetics ihre Kundinnen und Kunden bei einem personalisierten Biologique Recherche-Facial. Dabei wird nicht allein die Gesichtshaut verwöhnt, dem ganzen Körper wird zu einer Auszeit vom Alltag verholfen. Und um Müttern diese Auszeit zu ermöglichen, hat sich Jerrianne etwas Besonderes einfallen lassen: Biologique Recherche-Behandlungen zu vergünstigten Konditionen.

Dem Menschen Zeit schenken, für sich, fürs Wohlfühlen und Verwöhntwerden, der immer da ist, der liebt, versteht, unterstützt. Das können Töchter, Söhne, Väter und Enkelkinder nun zum Muttertag – und das zu besonderen Konditionen. Denn im Mai erhalten Mütter bei Jerrianne Ritter Aesthetics ein einstündiges Facial von Biologique Recherche zu einem Preis von 130 Euro statt 160 Euro pro Behandlung.

Jerrianne Ritter Aesthetics: Red-Carpet-Glow mit hochwertigen Produkten

Je nach Hauttyp stehen dabei verschiedene Behandlungen mit den hochwertigen Produkten und Anwendungen der exklusiven Pariser Kosmetik-Marke zur Auswahl, die auch von Stars wie Jennifer Lopez, Salma Hayek, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow vor Auftritten für einen gesunden Red-Carpet-Glow angewendet werden. Die Produkte beinhalten eine hohe Konzentration an Wirkstoffen, die aus Extrakten aus der Natur gewonnen wurden. Keine Parabene, keine Silikone, keine künstlichen Farbstoffe. „Ganz natürlich“, sagt Jerrianne. Und so duftet es bei den Behandlungen auch nach Natur, nach Algen, Kakao, Hefe, Zaubernuss, Gurke.

Impressionen: Jerrianne Ritter Aesthetics Fotostrecke ansehen

Muttertag Gewinnspiel! Lust auf eine Verwöhnbehandlung bei Jerrianne Ritter Aesthetics? Dann nehmen Sie einfach am Gewinnspiel teil: Jerrianne Ritter Aesthetics verlost eine Biologique Recherche-Behandlung. Und so einfach geht es: Auf Instagram @beautybyjerrianne am Muttertags-Gewinnspiel von Jerrianne teilnehmen und den Post liken, teilen und Freunde taggen.

Fünf Treatments bietet Jerrianne an: zur Straffung und Faltenreduzierung, zur Regulierung und Reinigung, zur Beruhigung, für eine strahlende Haut und zur Hydratisierung und Belebung. Um ihre Kundinnen und Kunden mit Biologique Recherche-Produkten, die von einem Arzt, einer Physiotherapeutin und einem Biologen entwickelt wurden, verwöhnen zu können, hat die Kosmetikerin zwei Schulungen und Lehrstunden bei einer Trainerin absolviert.

Jede Behandlung beginnt mit einer Anamnese und einer Beurteilung der Haut. Anschließend wird das Gesicht bei sanften Klängen massiert, der Körper kann herunterkommen, der Kopf gedankenfrei sein. Dann folgt die Initialisierung, die Reinigung der Haut, „in zwei Prozessen“, sagt Jerrianne. Beim zweiten Prozess wird wieder massiert. Neben der speziellen Lotion P50 sind Massagetechniken ein wichtiger Bestandteil der Treatments. Sie dienen dazu, die Gesichtshaut zu straffen und auf die Produkte vorzubereiten. Zwar handelt es sich um Facials, doch Jerrianne massiert zur ganzheitlichen Entspannung auch Arme und Dekolleté.

Muttertagsgeschenk zu vergünstigten Konditionen

In der Behandlungsphase passt die Kosmetikerin jedes der fünf Modelle dann den Bedürfnissen und Konditionen der Haut individuell an. Für jeden Hauttyp eruiert sie die passende Pflege, ob für zu Akne neigende, für sensible oder für trockene Haut. Eines aber haben alle Behandlungen gemein: Am Ende soll der Kunde oder die Kundin nicht nur entspannt sein, sondern auch strahlen. Dank „Glow und Geschmeidigkeit“ der Haut, meint Jerrianne mit einem Lächeln.

Jerrianne Ritter Aesthetics ist an der Bahnhofstraße 29 (im Moun10, 1. Stock) zu finden. Termine können telefonisch unter 0151 28 907 198, per E-Mail an jerrianne.ritter@gmail.com oder online unter www.ritteraesthetics.com vereinbart werden. Mütter erhalten Biologique Recherche-Behandlungen den ganzen Mai lang zu vergünstigten Konditionen. Für den Muttertag gibt es darüber hinaus spezielle Biologique Recherche-Gutscheine.

Instagram: jerrianneritter.aesthetics