Am Ende knallt und qualmt es: Viel Rauch um „Julius Caesar“ in Oberammergau

Von: Katharina Brumbauer

Es knallt und qualmt: Die Revoluzzer um Cassius (Yannick Schaap, vorne Mitte) in der Entscheidungsschlacht. © Dominik Bartl

Nach zwei Monaten intensiver Proben hebt sich in Oberammergau der Premierenvorhang für „Julius Caesar“. Nah am klassischen Shakespeare-Text aber mit modernen Kostümen kommt Christian Stückls Inszenierung daher. Die Zuschauer überzeugt’s. Der Abend zeigt: Das Stück passt gut in die heutige Zeit.

Oberammergau – Eine gute Stunde vor Vorstellungsbeginn sitzt Hauptdarsteller Andreas Richter noch vor dem Bühneneingang. Er hat ein Glas Weißbier in der Hand, alkoholfrei versteht sich. „Das ist für das Gefühl“, erklärt Richter. Der Oberammergauer, der später als Shakespeares Julius Cäsar auf der Bühne des Passionstheaters steht, wirkt tiefenentspannt. „Das kann aber auch täuschen. Ich spür’s schon.“ Eine gewisse Anspannung. Kein Wunder. Zwei Monate lang haben die Mitwirkenden intensiv geprobt. Am Samstag hob sich der Premierenvorhang für Christian Stückls Inszenierung von „Julius Caesar“.

Zumindest äußerlich entspannt: Hauptdarsteller Andreas Richter vor der Premiere © Katharina Brumbauer

Anzug und Rite Krawatte statt Tunika und Rüstung: Stückls Cäsar erinnert an Donald Trump

Dieser kommt nicht etwa in Rüstung oder Tunika daher, sondern im Anzug mit roter Krawatte. In diesem Aufzug erinnert er stark an Donald Trump. „Das ist kein Zufall“, sagt Richter. „Die Parallelen werden ganz bewusst gezogen.“ Shakespeare erzählt die Geschichte einer Gruppe Männer, die jemanden töten, der für sie ein Tyrann ist, der in ihren Augen die alleinige Macht an sich reißen möchte. Es geht um den Kampf um Freiheit und Demokratie. Ein Thema, das zeitlos und besonders mit Blick auf die Trumps, Xi Jinpings und Putins in unserer heutigen Welt hochaktuell ist. Der Zuschauer darf sich bewusst an Putins langen Tisch erinnert fühlen, wenn Cäsar und seine Gattin Calpurnia (Barbara Schuster) an eben einem solchen sitzen.

„Am Anfang gab es schon die Überlegung, das mit klassischen Kostümen zu inszenieren“, erzählt Richter. „Aber ich finde, in die moderne Zeit verlegt passt es viel besser.“ Fast hätte sein Cäsar auch noch eine rote Kappe aufgesetzt bekommen. Dann hätte er noch mehr wie Trump ausgesehen. „Aber das konnte ich verhindern“, sagt er augenzwinkernd.

„Das ist Stückl live“: „Julius Caesar“ in Oberammergau: Inszenierung mit modernen Kostümen und nah am klassischen Text überzeugt

Die Inszenierung mit modernen Kostümen aber nah am klassischen Shakespeare-Text – Stückl verwendete die Übersetzung aus dem späten 18./ frühen 19. Jahrhundert von Schlegel/Tieck – kam bei den Zuschauern gut an. Das Stück sei nicht zu modern, aber zeitgemäß umgesetzt. Die (Laien-)Akteure auf der Bühne überzeugten mit ihrem starken, authentischen Spiel. Dieses harmoniere mit der wieder prachtvollen Musik von Markus Zwink und dem in rot und grau gehaltenen Bühnenbild, lautete das Urteil der Besucher.

Schlüsselszene: Nach dem Mord an Julius Cäsar hält Marc Anton (Cengiz Görür) eine flammende Grabrede und hetzt das römische Volk gegen die Verschwörer auf. © Dominik Bartl

Am Ende geht es richtig zur Sache: Die Verschwörer um Brutus (Martin Schuster), Cassius (Yannick Schaap) und Casca (David Bender) müssen nach ihrem Mord an Cäsar aus Rom fliehen. In einer flammenden Rede hat Marc Anton (Cengiz Görür) das Volk gegen sie aufgehetzt. Nun stehen die Revoluzzer den Truppen von Cäsars Ziehsohn Oktavian (Frederik Mayet). Marc Anton und Lipidus (Walter Rutz) in einer Entscheidungsschlacht gegenüber.

Am Ende spielt auch das Wetter mit: 200 Oberammergauer feiern gelungene Premiere von „Julius Caesar“

Es knallt und qualmt, auf der Bühne gehen Brandsätze hoch. Vor Vorstellungsbeginn warnte der Regiesseur noch: „Es könnte laut werden.“ Eine explosive Inszenierung. „Das ist Stückl live“, bemerkt Landrat Anton Speer. Er war neben dem Bundestagsabgeordneten Alexander Dobrindt, Münchens Zweiter Bürgermeisterin Katrin Habenschaden oder den Landkreis-Rathauschefs Andreas Rödl (Oberammergau), Franz Degele (Bad Kohlgrub), Gisela Kieweg (Bad Bayersoien) oder Christian Scheuerer (Ohlstadt) einer der Premierengäste.

Der eine oder andere Zuschauer kam bereits gegen 18 Uhr am Passionstheater an, zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn. Wer mochte, konnte sich da schon bei Sem Waaijer ein Programmheft holen. Vorab und in der Pause ging der 16-Jährige mit dem Informationsmaterial herum, dazwischen stand er im Volk und bei den Verschwörern selbst mit auf der Bühne. „Ich freue mich, dass so viel los ist.“ Das Passionstheater war fast ausverkauft. Vor dem Haus waren Tische und Stühle aufgebaut, dort ließ es sich wunderbar aushalten, vor allem da gerade auch das Wetter besser war als gedacht. „Das haben sich die Mitwirkenden verdient“, betont Rödl. „Sie haben jeden Tag intensiv geprobt.“ Am Samstag holten sich die rund 200 Oberammergauer ihren wohlverdienten, großen Premierenapplaus ab. » KULTUR

Weitere Aufführungen sind für den 14.,15.,21. und 22. Juli sowie den 4. und 5. August angesetzt. Karten gibt es online über www.passsionstheater.de, unter Telefon 08822/9458888 oder via München Ticket.

