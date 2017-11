Karambolage zwischen Oberau und Farchant

Gekracht hat es auf der B2 nach einem Bremsvorgang. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Oberau – Über eine Stunde lang war die Fahrspur der B2 zwischen Oberau und Farchant am Mittwochabend aufgrund eines Verkehrsunfalls gesperrt, der sich gegen 17.40 Uhr kurz hinter der Ortsausfahrt Oberau in Richtung Süden ereignet hatte. Laut Polizei waren insgesamt drei Pkw an dem Unglück beteiligt. Eine 50-jährige Frau aus Farchant bremste wegen des hohen Verkehrsaufkommens auf der Bundesstraße in Richtung Garmisch ihr Fahrzeug rechtzeitig ab, ebenso die hinter ihr fahrende 25-jährige Garmisch-Partenkirchnerin. Nicht rechtzeitig zum Stehen kam jedoch ein 22-Jähriger aus Mittenwald, der so mit seinem Auto die beiden Wagen vor ihm aufeinander schob. Alle Insassen erlitten leichte Verletzung, mitunter an der Halswirbelsäule. Gegen 19 Uhr gab die Straßenmeisterei Oberau die Strecke wieder frei. Bis dahin hatte sich bereits ein Rückstau bis fast zum Autobahnende gebildet.



mar