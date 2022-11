Keinen Führerschein, dafür Crystal Meth im Handschuhfach

Von: Andreas Seiler

Beschlagnahmt: die sichergestellten Drogen, die Crack-Pfeife und das Bargeld. © Polizei

Eine gefährliche Drogenfahrt eines 31-Jährigen mit seinem Auto unterbanden Schleierfahnder am Donnerstagmorgen in Garmisch-Partenkirchen: Der Mann war ohne Führerschein unterwegs - hatte aber Crystal Meth im Handschuhfach.

Garmisch-Partenkirchen – Eine gefährliche Drogenfahrt haben die Schleierfahnder aus Murnau am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr in Garmisch-Partenkirchen beendet. Die Beamten wollten in der Alleestraße einen Pkw mit einer hannoverschen Zulassung kontrollieren. Doch der Fahrer reagierte nicht. Erst als sich das Polizeiauto vor den Wagen setzte und die Weiterfahrt blockierte, war die Kontrolle möglich. Wie sich herausstellte, war der 31-jährige Türke mit Wohnsitz in Garmisch-Partenkirchen bereits im September 2022 der Grenzpolizei aufgefallen. Damals war er mit einem gestohlenen Pkw und ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 95 unterwegs. Zudem war er in der Vergangenheit wegen verschiedener Delikte aufgefallen.



Offensichtlich stand der Mann, wie die Polizei berichtet, bei der aktuellen Kontrolle unter Drogeneinfluss. Einen Führerschein hatte er immer noch nicht. Zudem fanden die Schleierfahnder im Handschuhfach circa fünf Gramm Crystal Meth, 15 Gramm Marihuana und eine Crack-Pfeife. Außerdem hatte der 31-Jährige, versteckt unter seiner Hose, knapp 1000 Euro dabei, die vermutlich aus Drogengeschäften stammten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Beamten beschlagnahmten zudem das mitgeführte Bargeld.



Polizei spricht deutliche Warnung aus: Crystal Meth sehr gefährlich

Die Polizei warnt: Der Konsum von Crystal Meth, eine synthetisch hergestellte Substanz, führt sehr schnell zu einer schweren psychischen Abhängigkeit. Eine geringe Menge reicht dabei mitunter aus. Auch das Risiko einer lebensgefährlichen Überdosierung ist sehr hoch. Crystal Meth täuscht dem Körper eine Gefahrensituation vor, die den Organismus unter Dauerstress setzt. Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst, Schmerzempfinden und Müdigkeit werden dann unterdrückt oder nicht mehr wahrgenommen.