Ball(er)Männer Reloaded: Vom Heiligen Gral und dem sparsamsten Schwaben der Welt

Von: Andreas Mayr

Doch noch in San Francicso: Elf Stunden vor Abflug erhalten Len Werle (l.) und Andreas Mayr ihre Akkreditierungen für die NBA-Finals. © Andreas Mayr

Die deutschen Globetrotter sind zurück: Merkur-Mitarbeiter Andreas Mayr und Journalistenkollege Len Werle reisen mal wieder zum Finale der Basketballliga NBA. Folge eins ihres Tagebuchs aus San Francisco.

Die heilige Mail schaffte es doch noch nach Murnau, ins Zentrum der Welt. Elf Stunden vor Abfahrt. Wer braucht schon einen Plan, wenn er die Welt erobern will? Diese Mail enthielt allerlei kryptische Zeichen, aber eben auch die eine Nachricht: „Application Approval“. Antrag genehmigt. Hosianna und Halleluja! Eine Akkreditierung ist der heilige Gral der Journalisten. Wer sie hat, kommt überall rein. Und überall heißt fast überall. Bei den NBA-Finals, den Endspielen der besten Basketballliga in den USA, hat Andi mal irgend so einen Star-Rapper getroffen, für den manche Freundin noch heute ihr Erspartes aufgeben würde. Der Name ist dem Provinzianer entfallen. Tot soll der Mann sein. Traurige Geschichte.

Ausblick vom 16. Stock des Hilton Hotels in San Francisco: Nebel über der Bucht oder staubige Fenster? © Andreas Mayr

Nun, diese Zeilen hackt Andi aus San Francisco, 16. Stock des Hilton Hotels. Der letzte Fensterputz liegt ein paar Tage zurück. So genau kann man nicht sagen, ob nun ein Nebelschleier über der Bucht oder eine Staubschicht auf dem Fenster liegt. Eigentlich mag er Frisco, so sagen die Coolen, nicht sonderlich. Aber was macht man nicht alles für die Finals. Für Basketballer sind sie so etwas wie der Ballermann den Mallorca-Urlaubern: das Größte, Schönste, Beste. In diesem Jahr aber auch ziemlich traurig. Denn Andi hat seinen Mitstreiter verloren, Stephan Adelberger, Amerika-Abenteurer a.D., in diesem Jahr zeitlich zu beschäftigt mit Wohnung, Freundin und den Münchner Löwen. Der Ersatz kommt halb aus Schwaben, halb aus Mallorca. Bei Len Werle weiß man nämlich nicht so genau, wo der eigentlich wohnt, wenn man nur sein Instagram-Profil kennt. Keiner hat den Ehrentitel des Ball(er)manns je besser ausgefüllt als der Len aus Leonberg bei Stuttgart, der Stadt mit der größten Kinoleinwand der Welt (900 Quadratmeter). Sein gesamtes Wissen aus dem Musikstudium hat er in einen Ballermann-Hit gepackt. Das Ding wird ein Hit. So viel ist sicher. Text natürlich streng geheim. Ein kleiner Spoiler: Es soll um Bier, Frauen und die Insel der Deutschen gehen. Aber psst, nichts verraten. 100 Tage Bierkönig im Sommer, sagt der Len, würde er schon mitmachen. Auch wenn er die Pilgerstätte noch nie von innen gesehen hat.

Der Len aus Leonberg hat sich den Titel sparsamster Schwabe der Welt hart erkämpft. Als Lufthansa-Senator und Star-Alliance-Gold-Member hat er für nur wenige zehntausend Flugmeilen Plätze in der Businessclass bekommen, Champus und Drei-Gang-Menü inklusive. Gut, für mehr Beinfreiheit auf dem Flug San Francisco nach Boston gibt er gerne 73 Dollar aus. „Es geht nicht um Komfort, es geht ums Überleben. Da hätte ich lieber einen Kredit aufgenommen“, sagt der Superschwabe mit vielen Talenten. Ein kleiner Auszug. Den innerfamiliären Tischtennispokal beendete er auf Rang drei. Er kann alle Länder Afrikas auswendig, zählt sämtliche Hauptstädte der US-Bundesstaaten auf. In Amerika kennt er so gut wie jeden Fast-Food-Laden samt Firmengeschichte. Ab ins Waffle House, sagt er. Der Schuppen sieht aus und schmeckt wie aus den 50ern in die Gegenwart gebeamt. Südstaaten-Flair zum Mampfen und Mitnehmen. Solide 4,5 von 5 Sterne auf der Mayr’schen Kulinarikskala.

Waffle House: 4,5 von 5 Sterne auf der Kulinarikskala von Andreas Mayr. © Len Werle

In Tampa Bay, auf dem Zwischenstopp gen Frisco, treffen sie den legendären Mike Williams. Der sagt Ihnen gar nichts? Also bitte. Auf Instagram hat der kürzlich seine neue Seite eröffnet, schon 92 treue Fans folgen. Sein Video auf der Homepage sahen schon sechs Menschen, wobei einer der generösen Klicks auf unser Konto geht. Der Running Coach macht auch aus Ihnen in 15 Minuten einen 100-Meter-Sprinter in unter zehn Sekunden. Versprochen. Basketballern bringt er das Werfen bei, obwohl er nie Basketball gespielt hat. Der Mann, wir sagen es Ihnen, ist ein Messias. Ihn hat nur noch niemand gefunden. Wir verabschieden uns per Handschlag von seiner Heiligkeit. Das müssen diese magischen Momente sein, die die Finals immer produzieren.