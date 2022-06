Ball(er)Männer Reloaded: Liebe auf den dritten Blick

Von: Andreas Mayr

Deutsch aber teuer: (v.l.) Len Werle, Andreas Mayr und Dean Walle lassen sich das Bier schmecken. © Andreas Mayr

Die deutschen Globetrotter sind zurück: Merkur-Mitarbeiter Andreas Mayr und Journalistenkollege Len Werle reisen mal wieder zum Finale der Basketballliga NBA. Folge zwei ihres Tagebuchs aus San Francisco.

San Francisco - Zum Beichten ist es nie zu spät. Deshalb hier ein unfassbares Bekenntnis von Andi, dem Bayern. Bislang fand der San Francisco ziemlich blöd. Hat er nur noch nicht vielen erzählt. Glaubt ja keiner nach nun drei Trips. Das wackelige Wetter, die stinkenden Seehunde, das sündhaft teure Essen - er hat dann doch einen Sport daraus gemacht, die schlechten Seiten von Frisco herauszufiltern. Wie sich nun herausstellt, war das alles ein riesengroßes Missverständnis. Die gute Nachricht: Sie lieben sich jetzt. San Francisco und der Andi. Ein bisschen jedenfalls. Sie haben sich ausgesprochen. Wie jede gute Liebesgeschichte beginnt auch diese mit einem Zufall.

Der Zufall heißt Dean, Dean Walle. Er jettet gerne zwischen Los Angeles, Miami und Deutschland. Früher hat er Mal ein paar Minuten erste Liga in Bamberg gespielt, erstklassig sind heute noch seine Sprüche. Dean kennt jeden, und jeder kennt Dean. Der Mann ist hier berühmter als so mancher Kaderfüller bei den Warriors. Im Chase Center zu San Francisco hält er den Rekord für die meisten gedrückten Hände pro Quadratmeter. Ständig hat man hier Falco im Ohr, nur dass man im Refrain „Hey Deany“ summt. Dean und Andi haben sich 2016 bei den NBA-Finals kennen gelernt, und weil man sich im Leben gerne öfters sieht, trafen sie sich nun wieder in San Francisco. Dean ist der Mittelsmann hinein in die Welt der Schönen und Reichen, und alle, die das sein wollen.

Die beiden Ballermänner und der bunte Hund ziehen seitdem als die German Gang durch San Francisco, das doch ziemlich Deutsch ist, wie ihnen auffällt. Trinkwasser liefert Chrischdl Geyser (Crystal Geyser), Kleidung verkauft der Bauer Edi (Eddie Bauer), und im Hafen von Frisco steht seit ein paar Jahren das Radhaus, eine Bierhalle im German Style. Bevor hier gleich wieder Vorurteile den NBA-Orbit verlassen: Nein, da war kein Deutscher mit Sprachschwäche am Werk, sondern ein gewiefter Marketingmann. Ein Rathaus hätte die Amerikaner grob irritiert, weil sich niemand freiwillig in ein Rattenhaus (Rat = Englisch für Ratte) setzt. Was sie hier als Deutsch verkaufen, ist natürlich nicht Deutsch (Kartoffelsalat mit Bratkartoffeln?) - außer das Bier. Aus Freiburg importieren sie das Pils von Rothaus, das Dunkle kommt aus Andechs, das Weizen aus Weihenstephan. Bei den Preisen schüttelt’s selbst erprobte Volksfestveteranen wie Len und Andi: 21,50 Dollar die Mass Rothaus im Rathaus. Na, Prost. Dann doch lieber wieder Wiesn und Wasn (für alle Nicht-Schwaben und Kulturbanausen: so heißt die Stuttgarter Version, die zweitgrößte der Welt).

Wenn das Spiel läuft, wird hier fleißig getippt: Der Arbeitsplatz der Ballermänner im Chase Center. © Andreas Mayr

Im Chase Center, der neuen Milliarden-Kathedrale der Warriors, wissen sie genau, wo die Deutschen hingehören. Die NBA hat sie in die Modelo Cantina gesetzt, der Trink- und Tratschecke der Modelo-Brauerei aus Mexiko. Spätestens seit 2020 kennt sie die ganze Welt, Stichwort Corona (extra). Wobei man darüber keine Witze machen sollte. Bei der nächsten Fernsehübertragung auf DAZN oder im League Pass, dem Kanal der NBA, also einfach mal auf die Modelo-Bar unter dem Dach achten - wir winken auch. Früher hat man über die Warriors-Fans gesagt, sie seien die lautesten der Liga. Doch mit dem Umzug von Oakland, der dunklen Seite der Bucht, nach San Francisco verloren die Warriors einen Teil ihrer Seele. Wobei die Geschichte der Warriors ja nur den Lauf der Zeit spiegelt. Die Städte belegen Rang eins und drei (Oakland) im Ranking der teuersten US-Metropolen. Ein Taxi-Fahrer erzählt uns von seinen Mietkosten: 2400 Dollar im Monat. Früher waren die Warriors der Klub der Kleinen und Armen, heute können sich nur noch die Reichen die Karten leisten. Früher pflasterten sie die Städte mit Warriorsfahnen zu, heute muss man sie in der Stadt suchen. Früher brannte die Halle, heute verbrennen sie das Geld. Für einen Mietwagen ziehen sie einem ein paar hundert Dollar aus dem Geldbeutel.

Zufluchtsort der Ballermänner: Ein Strand vor San Francisco. © Andreas Mayr

Len und Andi erkaufen sich damit eine Fahrt ins Warme. In Gilroy, 75 Meilen entfernt, schwitzen sie bei 29 Grad. Die Rückfahrt endet an einem Strand vor San Francisco, 14 Grad kalt, unbezahlbar schön. Mark Twain hat über die Stadt einmal gesagt: Den kältesten Winter, den er je erlebt habe, war der Sommer in San Francisco. Aufgewachsen ist er in Florida. Wie Len. Und Dean. San Francisco ist nicht für jeden da.