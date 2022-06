Ball(er)Männer Reloaded: Von Vögeln und Freunden

Von: Andreas Mayr

Teilen

Zuwachs für die German-Gang: (v.l.) Andreas Mayr und Len Werle begrüßen Heiko Oldörp in ihren Reihen. © Andreas Mayr

Die deutschen Globetrotter sind zurück: Merkur-Mitarbeiter Andreas Mayr und Journalistenkollege Len Werle reisen mal wieder zum Finale der Basketballliga NBA. Folge drei ihres Tagebuchs aus San Francisco.

Boston - Wir sagen San Frantschüssco. Okay, der musste sein, auf ausdrücklichen Wunsch von Len. Wer’s lustig findet, darf jetzt lachen. Wir erteilen die Erlaubnis. Unser Weg führt uns einmal quer über den Kontinent nach Boston an die Ostküste. 4331 Kilometer von Arena zu Arena. Über sechs Stunden im Flugzeug. Zurück nach Europa (von Boston aus) jettet man schneller. Nur um das besser einordnen zu können. Geflogen wird nachts - um sich einen Tag Hotel zu sparen. Sie wissen schon, wo sie sparen können, die Deutschen.

Am Flughafen treffen sie Miguel aus Portugal. Im NBA-Zirkus gehört er zu den Dinosauriern. Seit 1993 fliegt der Journalist der Sportzeitung A Bola in die Staaten, hat praktisch jeden wichtigen Wurf der vergangenen 30 Jahre im Stadion gesehen und hat mindestens zu jedem zweiten eine exklusive Geschichte. Wenn Ihnen einmal langweilig sein sollte, melden Sie sich bei Miguel. Der redet, auch wenn er nicht gefragt wird. Seine Storys sind zum Staunen. 1992 in Monaco saß er in der Halle, als sich Michael Jordan und Magic Johnson mit dem US-Dreamteam in der Vorbereitung auf Olympia bekriegten. Unter Basketball-Nerds nennt man diese Trainingspartie „Das größte Spiel, das niemand gesehen hat“. Miguel war da. Übernachtet hatte er am Abend zuvor im Bahnhof von Nizza, weil kein Hotel zu finden war. Diese Finals sind schon eine Ansammlung von Vögeln aus aller Welt.

Auch in Island wird über die NBA berichtet, zuständig dafür: Kjartan (l.) und Tomas. © Andreas Mayr

Bei Spiel drei im Boston Garden läuft Len zwei isländischen Kollegen vor die Kamera, Kjartan und Tomas. Die beiden Brüder berichten für das nationale Fernsehen (wir vermuten - der einzige Sender des Landes) aus Boston. Und weil sie gerade keinen Experten finden, zerren sie einfach Len vor die Linse. Der sieht mit seinen Schuhen (für Kenner: die Air Jordan I OG Brotherhood), seinem blauen Anzug und dem kanariengelben T-Shirt aus, als wüsste er, um welche Sportart es geht. Zuhause in Island, erzählt Kjartan, stellen selbst kleine Fischerdörfer mit 2000, 3000 Einwohnern eine Mannschaft. Weil sie so unglaublich viel Geld einnehmen, fliegen sie drei, vier Profis aus der ganzen Welt ein. Das Minimumgehalt im Land, sagt Kjartan, liegt bei etwa 3000 Dollar. Sein Bruder Tomas lebt derzeit in Los Angeles und hat bei einem Gentest herausgefunden, dass er zu 0,3 Prozent Deutscher ist. In der Schule hat er Deutsch als Fremdsprache belegt und Autogrammkarten des SC Freiburg gesammelt. Seine Begrüßung versteht man besser als die des Durchschnitts-Mittenwalders. So schlechte Chancen hätte der Tomas bei einem Einbürgerungstest gar nicht.

Bei der Arbeit: Andreas Mayr im Gespräch mit Daniel Theis von den Boston Celtics. © Len Werle

Die German-Gang hat ein neues Mitglied, auch wenn sie Kjartan und Tomas schweren Herzens noch nicht aufnehmen können. Der neue Mann wohnt seit 15 Jahren in Boston, hat eine amerikanische Frau, spricht aber mit seinen zwei Kindern nur Deutsch. Heiko Oldörp läuft wahlweise mit Kamera, Mikrofon oder Laptop durch Boston. Der Mann ist ein Multitalent und beliefert in Deutschland alles von der Sportschau bis zum NDR, Fernsehen, Radio, Zeitung, Internet. Als Sportjournalist mit Fokus auf die USA hat er seine Nische gefunden. Wobei der Heiko auch problemlos als Fremdenführer anfangen könnte. Er geleitet uns durch Boston, die wahrscheinlich europäischste Stadt der Staaten, eine Mischung aus Dublin, London und Hamburg. Sein Sohn besucht die Schule zusammen mit einem Nachfahren des Kapitäns, der die Mayflower an die Ostküste gelenkt hat. Das Schiff, das die Pilgerväter 1620 aus England hierher brachte. Boston ist, was die Amerikaner eine „Walking City“ nennen. Vom Hafen zur Innenstadt in den Park, der ältesten öffentlichen Anlage der USA, sind es nur 20 Minuten. Wobei sie hier leicht mit diesen Prädikaten um sich werfen können. Kaum eine Stadt ist älter. Vor allem ist Boston dieser Tage grün. Und das liegt nur sekundär am heraneilenden Sommer an der Küste. Boston bevölkern Menschen in grünen Trikots. Es finden sich wenige Gebäude ohne grüne Banner und Fahnen. Eine Stadt in Grün. Und die Celtics führen in der Finalserie 2:1. Die Feiertage stehen kurz bevor.