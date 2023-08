Besondere Serviceangebote

Krankenfahrdienst Huch feiert 20-Jähriges

Elf Autos zählen mittlerweile zum Fuhrpark des Krankenfahrdiensts Huch. © Krankenfahrdienst Huch

In 20 Jahren hat sich der Krankenfahrdienst Huch aus Farchant vom Ein-Mann-Betrieb zu einer Firma mit elf Autos und 18 Mitarbeitern entwickelt.

Farchant – Seine allererste Fahrt wird Rainer Huch nie vergessen. Ein Patient musste zur Dialyse von Burgrain nach Garmisch-Partenkirchen gebracht werden. Sogar die Adresse weiß Huch noch. Am 15. August 2003 war das, als der gelernte Bäcker und Konditor mit seinem Einmann-Betrieb startete: der erste Krankenfahrdienst im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Huch begann mit einem VW T4. Heute, 20 Jahre später, zählt sein Betrieb elf Autos und 18 Mitarbeiter. Nun steht die nächste Generation in den Startlöchern: Sein Sohn Tobias Huch steigt in den Familienbetrieb ein.

Die Erfolgsgeschichte für den Krankenfahrdienst Huch begann mit einem Hinweis eines befreundeten Taxifahrers. Rainer Huch war zu jener Zeit selbstständig im Dienstleistungsbereich. Der Freund meinte, dass im Landkreis dringend ein Krankenfahrdienst benötigt würde. Eine Marktlücke damals. Gesagt, getan, Huch organisierte sich 2003 sein erstes Fahrzeug, einen VW T4 mit integrierter Rampe. Gemeinsam mit seiner damaligen Frau Birgit begann er am 15. August 2003 seinen Dienst – und eine Erfolgsgeschichte nahm seinen Lauf.

Weitere Informationen

Von Garmisch-Partenkirchen nach Farchant

Der Krankenfahrdienst Huch beschäftigt 18 Fahrer und Angestellte im Büro. © Krankenfahrdienst Huch

Der Start in die Branche war in einer goldrichtigen Zeit. „Es ging von 0 auf 100“, erinnert sich Huch. Krankentransporte bis nach Rimini in Italien standen an. Schnell brauchte das Paar Aushilfen, die Töchter Sarah und Jasmin übernahmen einige Fahrten. Das Geschäft florierte, weshalb drei Jahre nach der Gründung mit dem Rettungsdienst-Mitarbeiter Michael Schwedler der erste Festangestellte dem kleinen Familienbetrieb beitrat und bis heute der Firma treu geblieben ist. Gleichzeitig kaufte Huch 2006 sein zweites Fahrzeug.

Die Jahre gingen ins Land, die Aufträge nahmen zu. Immer, wenn das letzte Fahrzeug über 80 Prozent ausgelastet war, ist ein neues dazu genommen worden. 2013 ist Huch von Garmisch-Partenkirchen nach Farchant umgesiedelt, da er im Gewerbegebiet mehr Platz, besonders für Stellflächen für seinen Fuhrpark, hatte.

Kuriose Geschichten aus 20 Jahren Krankenfahrdienst

Mittlerweile hat er elf Fahrzeuge und 18 Fahrer und Angestellte im Büro. In den 20 Jahren sind so über 20 Millionen Kilometer an Krankenfahrten zusammengekommen. Vieles hat er erlebt seither. Eine Fahrt nach London zum Beispiel. Ein betuchter Geschäftsmann wollte einst am 23. Dezember pünktlich zu Heiligabend in der englischen Hauptstadt sein – von einer Reha-Klinik am Chiemsee aus. „Das musste spontan und schnell organisiert werden“, erinnert sich Huch. Zwei Angestellte, Schwedler und Huchs Tochter Sarah, erklärten sich bereit für die Überfahrt – auch sie wollten pünktlich zu Weihnachten wieder zuhause sein.

Schwierig war die Fahrt, da der englische Patient wegen eines kaputten Knies nur liegend transportiert werden konnte. Über die Autobahn und mit der Fähre ging es zügig voran, die zwei Fahrdienst-Angestellten schafften Großartiges: Nicht nur der Geschäftsmann, auch Schwedler und Sarah Huch konnten pünktlich an Heiligabend wieder daheim Weihnachten feiern.

Eine außergewöhnlich emotionale Fahrt hatte Huch erst vor wenigen Monaten. Eine junge ukrainische Mutter wollte mit einem Säugling von Deutschland zurück an die Grenze ihres Landes gebracht werden, in dem seit mittlerweile über einem Jahr Krieg herrscht. „Das packt einen dann sehr persönlich an“, sagt Huch.

Besondere Serviceangebote

Der Krankenfahrdienst Huch bietet Rollstuhl-, Tragestuhl- und Liegend-Transporte sowie den Transport von gehfähigen Personen an. © Krankenfahrdienst Huch

Seine Patienten schätzen den Fahrdienst nicht nur wegen seiner Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, sondern auch, weil Datenschutz großgeschrieben wird. Angeboten werden Transporte mit Rollstuhl, Tragestuhl und Liegend zur Dialyse, Bestrahlung, Reha, Anschluss-Heil-Behandlung (AHB) sowie Fahrten zum Arzt und/oder ins Krankenhaus. Fahrdienst Huch ist dabei Partner aller Krankenkassen.

Besonders ist auch, dass Urlaubsfahrten für Menschen mit Handicap organisiert werden. Wer gerne wieder in die Ferien möchte, doch sich fragt, wie, ist bei Fahrdienst Huch an der richtigen Stelle. „Wir bringen Sie wohin sie wollen“, lautet das Credo von Rainer und Monika Huch. Auch wenn jemandem im Urlaub etwas zustößt und er geholt werden muss, übernimmt Huch den Heimtransport aus dem Ausland – sicher und unkompliziert.

Weitere Informationen rund um den Krankenfahrdienst Huch

Kontakt

Krankenfahrdienst Huch

Bischofstraße 10

82490 Farchant

Tel.: +49 8821 7819278

Tel.: +49 8821 7819279

E-Mail: krafadi-huch@online.de

Web: www.krankenfahrdienst-huch.de