02.02.2022 und 22.02.2022 bei Hochzeitspaaren im Landkreis Garmisch-Partenkirchen unterschiedlich nachgefragt

Der Andrang in den Standesämtern am 22.2.22 hält sich im Landkreis in Grenzen. (Symbolbild) © PantherMedia / AndrewLozovyi

Landkreis – Die Heirat ist für viele eines der wichtigsten Ereignisse in ihrem Leben. Da ist es nicht verwunderlich, dass Paare, die sich trauen lassen möchten, auf besondere Tage im Jahr warten. Im Februar stehen mit dem 02.02.22 und 22.02.22 gleich zwei solcher sogenannter Schnapszahl-Daten im Kalender. Wir haben uns im Landkreis umgehört, ob es einen Run auf die Standesämter gegeben hat.

„Wir werden an den beiden Tagen wie am Fließband Ehen schließen“, bestätigt Martin Bader den Trend. Der Leiter des Standesamtes in Garmisch-Partenkirchen berichtet von sechs Anmeldungen am 02. und sieben am 22.2., „mehr als sieben Trauungen können wir am Tag auch nicht durchführen, wir sind also komplett ausgebucht.“ Die meisten der angemeldeten Paare kommen allerdings nicht aus dem Landkreis, der beliebteste Trautag in der Woche ist normalerweise der Freitag, an diesem Tag finden die Eheschließungen im Richard-Strauss-Institut statt, an den anderen Wochentagen im Rathaus der Marktgemeinde. Bader erinnert sich noch an den 21.12.21, auch dieser Tag war wegen des Zahlendrehers gefragt. „Wir hatten vier statt der üblichen ein bis zwei Eheschließungen.“ Dass die Scheidungsquote von Ehen, die an Schnapszahltagen geschlossen wurden, besonders hoch ist, findet Bader interessant, warum das so ist, darüber könne man nur spekulieren. In Murnau bestätigt sich dieser Trend zu besonderen Daten zumindest in diesem Februar hingegen nicht. „Am 2. Februar hatten wir keine einzige Eheschließung, für den 22. Februar nur eine“, berichtet Annika Röttinger von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. An anderen „Schnapszahl-Tagen“ außerhalb von Corona und insbesondere dann, wenn die Schnapszahl auf einen Freitag oder Samstag fällt, seien es oft mehr.

Im Durchschnitt geben sich in Murnau 120 Paare im Jahr im historischen Trausaal im Rathaus des Marktes das Jawort. An einen absoluten Spitzenwert in Sachen Trauungen kann sich Röttinger nicht erinnern. „Darüber gibt es auch keine statistischen Erhebungen.“ Grundsätzlich seien den Brautpaaren Termine beispielsweise an Samstagen deutlich wichtiger als Schnapszahl-Termine. „Darüber hinaus ist für Brautpaare sehr häufig ein ganz individuelles Datum wichtiger, in Form eines Kennenlern-Tags.“



Auch in den anderen befragten Gemeinden sieht es ganz ähnlich aus wie in Murnau. Rege Nachfrage? Nicht wirklich! So hat sich in Bad Kohlgrub mit seinen jährlich zwischen 60 und 70 Hochzeiten an den beiden Tagen im Februar gar niemand zur Eheschließung angemeldet. „Lediglich eine Anmeldung war eingegangen, ist dann aber wieder storniert worden, wohl wegen Corona“, vermutet Eva Blum, zuständig fürs Heiraten in Bad Kohlgrub, Ettal und Unterammergau. Die meisten Trauungen fänden bei ihnen ohnehin in den Sommermonaten statt, im Freien auf dem Hörnle.



Gudrun Geiger aus Uffing am Staffelsee bestätigt: „Auch bei uns hat sich niemand für die Schnapszahlen interessiert.“ Sie habe das schon ein wenig gewundert, „vielleicht hat es auch mit Corona zu tun“, vermutet die Geschäftsleiterin in der Gemeinde, die für die Trauungen zuständig ist.

Auch in Oberammergau hält sich die Nachfrage in Grenzen, gerade mal eine Anmeldung ist beim dortigen Standesamt eingegangen. Das mag auch daran liegen, dass die beiden Februar-Schnapstage auf einen Mittwoch und einen Dienstag fallen, „die meisten Eheschließungen finden bei uns dagegen am Freitag und einmal monatlich am Samstag statt“, erklärt Sabrina Neuner vom Ordnungs- und Standesamt, die jährlich im Durchschnitt 50 Trauungen im Trauzimmer im Pilatushaus durchführt, maximal drei an einem Tag.



Beate Messner ist als Standesbeamtin für die Orte Ohlstadt, Eschenlohe, Großweil und Schwaigen verantwortlich, auch sie hat keine Anmeldungen für eine Trauung auf ihrem Tisch liegen, „ein wenig seltsam ist das schon“, findet sie. Früher sei das anders gewesen, die Beamtin erinnert sich noch gut an den 08.08.08, „da hatten wir fünf Hochzeiten an einem Tag, das ist ungebrochener Rekord.“ Im vergangenen Jahr hat sie etwa 45 Paare getraut, im Jahr zuvor waren es wegen Corona nur zirka 30.



Cilly Gratz wundert sich ebenfalls, dass in Saulgrub und Bad Bayersoien niemand an diesen beiden doch recht markanten Tagen im Februar 2022 heiraten möchte, „es läuft wegen Corona noch immer alles recht langsam, die Leute warten darauf, wieder größer feiern zu können, das ist ihnen wichtiger als irgendeine Schnapszahl“, sagt die Standesbeamtin. bf