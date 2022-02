2.045 Euro konnten an das Caritas-Zentrum Garmisch-Partenkirchen übergeben werden

(v.l.): Lisa, Alexandra, Judith Pfeffer, Sabrina Schock, Josef Wassermann, Nici Reindl sowie Feli und Pongio. © privat

Farchant – Der private Flohmarkt in Farchant von Herrn Josef Wassermann und seinen Mitstreiterinnen Frau Judith Pfeffer und Frau Nici Reindl hat wieder eine stolze Summe von 2.045 Euro an Spenden eingenommen.

Dieses Mal ging diese Spende an den Bereich der Mittagsbetreuungen und Offenen Ganztagsschulen des Caritas-Zentrums. Das Caritas-Zentrum ist Träger und Kooperationspartner an 11 Schulen im Landkreis. Gemäß der OGTS und Mittagsbetreuungskonzepte werden dort im Rahmen eines strukturierten Nachmittages eine Mittagsverpflegung, die Hausaufgabenbetreuung sowie Freizeitangebote durchgeführt.

Der Bereich wird grundsätzlich über die Schulen und den Sachaufwandsträger finanziert. Jedoch hilft eine Spende, einmal einen besonderen Ausflug für die Kinder zu ermöglichen oder kleinere Projekte zu finanzieren oder zu unterstützen, für die sonst ein zusätzlicher Elternbeitrag benötigt würde. So können alle Kinder unabhängig von finanziellen Möglichkeiten an den Zusatzangeboten teilnehmen.

Daher freute sich Frau Sabrina Schock als organisatorische Leitung des Bereiches sehr, die Spende stellvertretend für die Teams entgegenzunehmen. Ihr Dank ging an die fleißigen Betreiber des Flohmarktes, an alle Spender von Artikeln natürlich vor allem auch an die großen und kleinen Kunden. kb