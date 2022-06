Nur knapp dem Ertrinken entronnen: 10-jähriger Nichtschwimmer an Fronleichnam aus dem Eibsee gerettet

Die Grainauer Wasserwacht konnte an Fronleichnam einen 10-jährigen Jungen vor dem Ertrinken im Eibsee retten. (Symbolbild) © Wasserwacht Grainau

Grainau - Schon der Auftakt in die Wachsaison war an den vergangenen Wochenenden für die Ehrenamtlichen der Wasserwacht Grainau anstrengender als sonst. Ungewöhnlich viele Einsätze mussten sie leisten, in Not geratene und verletzte Personen versorgen. Doch was sich an Fronleichnam am Ufer des Eibsees in unmittelbarer Näher ihrer Wasserrettungsstation ereignete, das möchten die Helfer kein zweites Mal erleben.

Ein 10-jähriger Bub spielte vergnügt mit seiner Mutter im Wasser. Was dabei für niemanden ersichtlich war: Beide Personen sind absolute Nichtschwimmer. Aufmerksamen Passanten und deren beherzten Eingreifen sowie der schnellen Verständigung der Wasserwachtler und deren sofortigem Eintreffen ist es zu verdanken, dass der Junge noch am Leben ist. Denn wie so oft, ging auch das Beinahe-Ertrinken des jungen Badegastes sehr plötzlich und eher lautlos von statten. Während er den Boden unter den Füßen verlor und sich nicht mehr über Wasser halten konnte, war ihm seine verständlicher Weise aufgelöste Mutter leider keine Hilfe. Dafür zum Glück aber die ins Wasser springenden Helfer und die nahenden Wasserretter. Nach der sofortigen Erstversorgung und der Stabilisierung des Patienten konnte der Bub zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen gebracht werden.

Sandro Leitner, Vorstand der Ortsgruppe, wendet sich aus diesem Anlass mit einem dringenden Appell an alle Badegäste: „Ich rate allen Nichtschwimmern davon ab, in öffentliche und ihnen unbekannte Badegewässer zu gehen. Der Vorfall hat gezeigt, wie wichtig es ist, darauf aufmerksam zu machen, dass Nichtschwimmer nur in für sie ausgewiesene Becken, zum Beispiel in örtlichen Bädern, gehen. Und zwar idealerweise zu dem Zweck, um Schwimmen zu lernen. Das Baden in Seen birgt schon für erfahrene Schwimmer durch schnell und steil abfallenden Untergrund, Strömungen oder die kalten Temperaturen beachtliche Gefahren. Nichtschwimmer haben da erst recht keine Chance!“ Dankbar ist Leitner für die Aufmerksamkeit der Ufergäste, die Schlimmeres verhindern konnten. Auch lobt er seine Ehrenamtlichen, die durch ihr geschultes und schnelles Eingreifen vor Ort alles richtig gemacht haben. „Dafür sind wir ja da, wir helfen jedem, und zwar sofort. Im besten Fall aber begeben sich Nichtschwimmer gar nicht erst in diese für sie lebensbedrohliche Situation.“ Die wichtigsten Baderegeln zum Nachlesen finden sich auf der Homepage der Wasserwacht Bayern unter folgendem Link: https://www.wasserwacht.bayern/baderegeln kb