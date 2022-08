13 Lehramtsanwärterinnen und ihre Seminarleiterin erkundeten den „Eiblhof“ in Seehausen

„Wie viel Gras frisst eine Kuh am Tag?“ – Die Lehramtsanwärterinnen beim Anhäufen der Futterrationen. © AELF WM

Seehausen – „Vom Kalb zur Kuh“, so betitelte Familie Jais vom „Eiblhof“ in Seehausen ihr Lernprogramm, das sie den angehenden Grundschullehrerinnen im Rahmen einer Fortbildung zum Programm „Erlebnis Bauernhof“ vorstellten.

Insgesamt 13 Lehramtsanwärterinnen und ihre Seminarleiterin Andrea Hecht trafen sich vor Ort auf dem Eiblhof, um Einblicke in das Programm „Erlebnis Bauernhof“ zu bekommen. Ziel dieses vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung. Landwirtschaft und Forsten mit Unterstützung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus geförderten Lernprogramms ist, dass jeder Grundschüler und Sekundarschüler insgesamt wenigstens zweimal in seiner Schulzeit einen erlebnispädagogischen Schultag auf einem Bauernhof erleben darf. Dadurch bekommen die Schüler Einblicke in die regionale Landwirtschaft, erkennen wo Lebensmittel herkommen und welchen Beitrag der Landwirt hierzu leistet. Somit wird den Schülerinnen und Schülern ein realistisches Bild der Bayerischen Landwirtschaft und deren Bedeutung aufgezeigt.

Auf dem Hof der Familie Jais in Seehausen durften die Lehramtsanwärterinnen an mehreren Stationen die verschiedenen Lernprogramme aktiv miterleben. Neben ersten Informationen über das Abkalben sowie Einblicke in und über die Notwendigkeit der Kälberboxen erfuhren sie im Anschluss wichtige Details über die Futterzusammenstellung für Milchkühe. Dazu mussten die angehenden Lehrerinnen im Stall eine von ihnen geschätzte Menge Gras anhäufen und schließlich den Kühen verfüttern. Nicht wenige waren über die riesigen Mengen Gras in der Tagesration einer Milchkuh erstaunt. In einem weiteren Lernprogramm wurde das Thema „Butterherstellung“ vorgestellt.



Dabei erhielten die Teilnehmerinnen kleine mit Sahne gefüllte Gläschen und mussten diese so lange schütteln, bis schließlich Butter entstand. Die anschließende Verköstigung der selbstgemachten Butter mit frisch gebackenem Brot rundeten das Lernprogramm ab. „Nirgendwo anders kann die Arbeit in der Landwirtschaft und die damit verbundenen Zusammenhänge so einprägsam und verständlich vermittelt werden, wie direkt auf dem Bauernhof“, so das Fazit von Cornelia Nitschke, Ansprechpartnerin für das Programm „Erlebnis Bauernhof“ am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Weilheim. kb